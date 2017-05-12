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Азиатские фондовые индексы выросли 11 мая, тайваньский Taiex достиг максимума с 2000 года
15:02 11.05.2017 |
Азиатские фондовые индексы выросли в четверг вслед за подъемом цен на нефть.
Китайский рынок, снижавшийся в течение основной части торгов, поднялся к окончанию сессии, тайваньский Taiex достиг максимума с 2000 года.
Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%, китайский Shanghai Composite - 0,3%, южнокорейский KOSPI - 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - менее 0,1%.
Китайская государственная газета Securities Times сообщила в официальном аккаунте в WeChat, что регулятор фондового рынка КНР созвал брокеров, располагающих крупными пулами капитала, для участия в заседании в понедельник на фоне появившихся опасений ограничения операций теневого банковского сектора страны.
Регулятор дал понять, что ограничения коснутся операций с нестандартными активами и не затронут рынок облигаций.
"Регулятор осознал, что сотни миллиардов юаней брокерских капиталов сфокусированы в облигациях. Принудительная очистка сектора может создать огромные проблемы для рынка облигаций и даже спровоцировать кризис ликвидности", - написала Securities Times.
Тем временем, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что правительство Китая поддержит гонконгский фондовый рынок в случае необходимости, чтобы создать позитивную атмосферу 1 июля, когда Си Цзиньпин впервые посетит Гонконг в качестве председателя КНР в рамках мероприятий по случаю 20-летнего юбилея передачи Гонконга под юрисдикцию Китая.
По данным источников, китайские государственные фининституты зарезервировали средства для обеспечения стабильной торговли акциями в период проведения в Гонконге мероприятий по этому случаю. Данных о том, какой объем средств был зарезервирован, а также о том, какая ситуация потребует вмешательства государства, не приводится.
Подъем цен на нефть, продолжающийся в четверг вторую сессию подряд, поддержал акции азиатских нефтекомпаний.
Так, бумаги японской Inpex подорожали на 0,8%, китайских PetroChina и Cnooc - соответственно на 0,4% и 1,2%.
Стоимость акций SoftBank подскочила на 2% благодаря сильной отчетности японской телекоммуникационной компании, опубликованной после закрытия рынка в среду.
Бумаги Japan Display подешевели на 11%. Компания зафиксировала операционный убыток в размере 15 млрд иен в первом квартале при ожидавшейся рынком прибыли.
Цена акций AAC Technologies, поставщика Apple, рухнула на 10% после того, как трейдер Gotham City Research поставил под сомнение реалистичность показателей компании.
Южнокорейский рынок вырос в четверг после снижения накануне на итогах досрочных президентских выборов. Как сообщалось, новым главой Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин, набравший более 41% голосов избирателей.
Проведение досрочных выборов было обусловлено импичментом и отстранением от власти бывшего главы государства Пак Кын Хе в связи с ее причастностью к коррупционному скандалу.
"Настрой инвесторов в отношении южнокорейского фондового рынка, вероятно, останется позитивным в ближайшие месяцы благодаря сильной корпоративной отчетности", - отмечает главный инвестиционный директор Baring Asset Management Korea Джон Парк.
Тайваньский фондовый индекс Taiex увеличился в четверг на 0,3%, поднявшись выше отметки в 10000 пунктов впервые с периода бума доткомов в 2000 году. Поддержку индексу оказал рост котировок акций технологических компаний, в том числе поставщиков Apple.
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