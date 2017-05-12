Индекс NASDAQ 10 мая вновь достиг рекордного уровня

Американские фондовые индексы в среду не продемонстрировали единой динамики на фоне внутренних макроэкономических данных и новостей об увольнении президентом США Дональдом Трампом главы ФБР Джеймса Коми, NASDAQ вновь достиг рекордного уровня, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA снизился на 0,16% до 20943,11 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,14% до 6129,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,11% до 2399,63 пункта.

Президент США во вторник уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. По мнению Трампа, Коми не может эффективно руководить своим ведомством. Позже заместитель официального представителя Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп утратил доверие к Коми за последние несколько месяцев.

"Совершенно точно это не позитивный фактор, не то, что заставляет тебя бросаться скупать акции, но еще и слишком рано говорить, насколько это повлияет на рынки", - сказал главный инвестстратег Key Private Bank Брюс Маккейн (Bruce McCain) агентству MarketWatch.

Профицит бюджета США в апреле 2016-2017 финансового года составил 182,428 миллиарда долларов после мартовского дефицита в 176,232 миллиарда долларов, тогда как аналитики прогнозировали дефицит на уровне 175,8 миллиарда долларов.

Импортные цены в апреле выросли на 0,5%, а экспортные - на 0,2% (по обоим показателям ожидался рост на 0,1%).