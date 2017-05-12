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Биржи АТР закрылись разнонаправленно 10 мая на отчетности Toyota и удорожании нефти
13:40 10.05.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды с разнонаправленно динамикой на слабых финансовых показателях японской Toyota и удорожании нефти, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,90% - до 3052,79 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,36%, до 1822,56 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,51% - до 25015,42 пункта, корейский KOSPI - уменьшился на 0,99%, до 2270,12 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,61% - до 5875,4 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 0,29%, до 19900,09 пункта.
Чистая прибыль японского автоконцерна Toyota Motor Corp. по итогам 2016-2017 финансового года (завершился 31 марта) сократилась на 20,8% в годовом выражении, составив 1,831 триллиона иен (около 16,3 миллиарда долларов). Операционная прибыль снизилась на 30,12% - до 1,994 триллиона иен (17,75 миллиарда долларов). Чистая выручка Toyota уменьшилась на 2,8% - до 27,597 триллиона иен (245,7 миллиарда долларов). На этом фоне акции компании подешевели по итогам торгов на 0,88%.
Поддержало азиатские индексы удорожание нефти. "Черное золото" росло в цене в ходе азиатских торгов примерно на 0,5% на фоне сообщений о том, что государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) может сократить поставки нефти в Азию в июне примерно на 7 миллионов баррелей. Об этом сообщило во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источник.
Инвесторы также обратили внимание на итоги президентских выборов в Южной Корее, сообщает то же агентство. В среду новый президент страны Мун Чжэ Ин, представляющий Демократическую партию, официально вступил в должность.
Выборы в стране проводились досрочно в связи с импичментом и отстранением от власти экс-президента Пак Кын Хе, вовлеченной в крупный коррупционный скандал. Мун Чжэ Ин победил с 41,08% голосов. На церемонии инаугурации он заявил, что не исключает визита в Пхеньян, "если позволят условия".
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