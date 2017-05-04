Фондовые индексы АТР в основном снизились 4 мая, южнокорейский KOSPI вырос до рекорда

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились в четверг, исключением стал южнокорейский индикатор, который подскочил до рекордного максимума, пишет MarketWatch.

Гонконгский Hang Seng потерял по итогам торгов 0,1%, китайский Shanghai Composite - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - также 0,3%.

Южнокорейский KOSPI подскочил почти на 1%, превысив рекордный показатель, зафиксированный в 2011 году. Рост индикатора был отмечен по итогам 12 из последних 15 сессий. Такая динамика связана с тем, что акции южнокорейских компаний выглядят более дешевыми по сравнению с другими emerging markets, и это привлекает зарубежных инвесторов, отмечают эксперты.

Тем не менее, опасения, связанные с ситуацией вокруг Северной Кореи, заставляют инвесторов с осторожностью оценивать долгосрочные перспективы южнокорейского рынка.

Рынки Японии закрыты в четверг в связи с праздником (День зелени).

Акции Samsung Electronics Co. подорожали по итогам торгов на 1,4%, LG Electronics - на 1,9%.

Снижению австралийского рынка способствовало продолжающееся падение котировок акций банков после публикации рядом финкомпаний слабых квартальных отчетов. Бумаги горнодобывающих компаний подешевели вслед за падением цен металлов, в том числе меди (-3%).

Стоимость акций Australia and New Zealand Banking опустилась на 1,7%, бумаги National Australia Bank подешевели на 0,5%.

Акции Rio Tinto упали в цене на 1,8%.

Стоимость бумаг HSBC Holdings Plc по итогам торгов в Гонконге в четверг подскочила на 0,5% после публикации британским банком отчетности за первый квартал, превысившей прогнозы рынка.

"Ключевыми для фондовых рынков в ближайшие недели станут статданные по экономике США", - отмечает аналитик State Street Global Markets Ли Ферридж.

Федеральная резервная система (ФРС) будет следить за ходом обсуждения налоговой реформы, и, если экономические статданные не ухудшатся, а перспективы сокращения налогов сохранятся, трейдеры будут рассчитывать на повышение ставки американским ЦБ на июньском заседании, говорит эксперт.

Федрезерв по итогам заседания 2-3 мая принял решение сохранить целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 0,75-1% годовых. Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

В заявлении FOMC по итогам заседания отмечается ослабление экономической активности в США, тогда как в марте указывалось на сохранение умеренных темпов роста экономики.

Тем не менее, руководители Федрезерва считают замедление экономического подъема в первом квартале временным явлением и отмечают тот факт, что инфляция в США близка к долгосрочному целевому показателю в 2%.

Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее подъема Федрезервом на июньском заседании оценивается рынком в 72%, свидетельствуют данные CME.