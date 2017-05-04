Биржи США закрылись 3 мая преимущественно в минусе на новостях от Apple и итогах заседания ФРС

Американские фондовые индексы в среду в основном снизились на фоне не порадовавших инвесторов новостей от корпорации AppleAAPL, а также итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA подрос на 0,04% - до 20957,9 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 0,37%, до 6072,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,13%, до 2388,13 пункта.

Продажи iPhone во втором квартале составили 50,763 миллиона единиц, снизившись на 35% в квартальном выражении и на 1% - в годовом. Продажи iPad составили 8,922 миллиона единиц (снижение на 13% в годовом выражении и на 31,7% - в квартальном). В результате бумаги Apple дешевеют на 1,23%. Чистая прибыль компании в первом полугодии 2016-17 финансового года, завершившемся 1 апреля, выросла на 0,14% - до 28,92 миллиарда долларов.

Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам майского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 07,5-1% годовых. Федрезерв отметил, что рынок труда США продолжает укрепляться, несмотря на то, что экономическая активность в стране замедлилась.

Уровень безработицы за последние месяцы снизился. Расходы домохозяйств выросли незначительно, инвестиции в основной капитал предприятий укрепились. Инфляция за последние 12 месяцев приблизилась к целевой планке в 2%.Следующее заседание регулятора запланировано на 13-14 июня.

"ФРС все еще транслирует свою мантру о постепенном повышении ставок. В следующий раз, скорее всего, их увеличат в июне", - сказал агентству Рейтер экономист Moody"s Analytics Райан Свит (Ryan Sweet).

Число рабочих мест в частных компаниях США в апреле выросло на 177 тысяч по сравнению с мартом, оказавшись выше прогнозов аналитиков, которые ожидали роста показателя на 175 тысяч.