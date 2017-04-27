Финансовые новости
- |
- 27.04.17
- |
- 15:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Биржи АТР закрылись в плюсе 27 апреля, кроме Японии, на корпоративных новостях
13:58 27.04.2017 |
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга в основном ростом на позитивных корпоративных новостях, кроме японского биржевого индекса Nikkei 225, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,36% - до 3152,19 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,54%, до 1900,03 пункта. Гонконгский Hang Seng Index прибавил 0,49% - до 24698,48 пункта, корейский KOSPI - 0,07%, до 2209,46 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,16%, до 5921,5 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,19% - до 19251,87 пункта.
Трейдеры отреагировали на корпоративные данные южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics, прибыль которого в первом квартале 2017 года увеличилась на 46% в годовом выражении - до 7,68 триллиона вон (6,8 миллиарда долларов). Акции компании на этом фоне выросли в цене на 2,43%.
Повлияли на динамику торгов и результаты заседания Банка Японии. Как и ожидалось, регулятор сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. В то же время Банк Японии принял решение продолжить таргетировать доходность 10-летних облигаций на уровне, близком к 0%.
Центробанк также отметил, что японская экономика находится в состоянии перехода к умеренному росту. Впервые с марта 2008 года ЦБ использовал слово "экспансия" в отношении экономики Японии. При этом экономика других стран, по мнению регулятора, продолжает расти умеренными темпами.
Инвесторы также обратили внимание на обещания президента США Дональда Трампа провести новые переговоры с лидерами Мексики и Канады по вопросу Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА).
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему госпредприятия стали приносить прибыль
|Надолго ли укрепилась гривня
|Количество проблемных банков уменьшилось с 5 до 3, - Катерина Рожкова
|Обострение в АТО. Почему снова горячо под Мариуполем
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 26.04.2017
|НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 377,9 млрд гривен, банки уменьшили на 94 млн до 283,7 млрд гривен 27 апреля
|Биржи АТР закрылись в плюсе 27 апреля, кроме Японии, на корпоративных новостях
|НБУ намерен автоматизировать выдачу индивидуальных валютных лицензий
|НБУ объявил аукцион по покупке до $50 млн на межбанке в четверг
Это интересно
|Uber объявила о намерении создать "летающий автомобиль" к 2020 году
|Google изменит алгоритм поиска для борьбы с фейковыми новостями
|Как два хулигана создали компанию на $1 млрд
|В BMW предсказали "смерть" механических коробок и "роботов"
|Вор на глазах у посетителей ТЦ вскрыл банкомат в Тернополе и забрал 452 тысячи гривен
|Легендарный бренд Jimmy Choo выставлен на продажу
|Sennheiser и Samsung адаптируют смарт-гарнитуру AMBEO под Android