Биржи АТР закрылись в плюсе 27 апреля, кроме Японии, на корпоративных новостях

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга в основном ростом на позитивных корпоративных новостях, кроме японского биржевого индекса Nikkei 225, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,36% - до 3152,19 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,54%, до 1900,03 пункта. Гонконгский Hang Seng Index прибавил 0,49% - до 24698,48 пункта, корейский KOSPI - 0,07%, до 2209,46 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,16%, до 5921,5 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,19% - до 19251,87 пункта.

Трейдеры отреагировали на корпоративные данные южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics, прибыль которого в первом квартале 2017 года увеличилась на 46% в годовом выражении - до 7,68 триллиона вон (6,8 миллиарда долларов). Акции компании на этом фоне выросли в цене на 2,43%.

Повлияли на динамику торгов и результаты заседания Банка Японии. Как и ожидалось, регулятор сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. В то же время Банк Японии принял решение продолжить таргетировать доходность 10-летних облигаций на уровне, близком к 0%.

Центробанк также отметил, что японская экономика находится в состоянии перехода к умеренному росту. Впервые с марта 2008 года ЦБ использовал слово "экспансия" в отношении экономики Японии. При этом экономика других стран, по мнению регулятора, продолжает расти умеренными темпами.

Инвесторы также обратили внимание на обещания президента США Дональда Трампа провести новые переговоры с лидерами Мексики и Канады по вопросу Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА).