Биржи США закрылись в минусе после публикации налоговых инициатив Трампа

Американские фондовые индексы в среду неожиданно закрылись в "красной" зоне после представления налоговых инициатив президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс DJIA уменьшился на 0,1% - до 20975,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ остался на уровне 6025,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,05% - до 2387,45 пункта. Ранее все три индекса увеличивались и перешли к снижению лишь непосредственно перед закрытием бирж.

Нынешняя администрация США намерена массово снизить налог на прибыль компаний и подоходный налог на физлиц в надежде, что оживление экономической активности приведет к росту налогооблагаемой базы и в результате не скажется на доходах бюджета. Как сообщил министр финансов Стивен Мнучин, план Трампа предполагает снижение налога на прибыль компаний до 15% с 35%. Администрация также обсуждает с конгрессом конкретную ставку налога на возвращение прибыли из-за рубежа. Для физических лиц Трамп предлагает упростить налоговое законодательство и также уменьшить налоги.

Республиканцы контролируют Белый дом и обе палаты конгресса, что теоретически позволяет им провести налоговую реформу в одиночку. Однако, как показали дебаты по здравоохранению, разногласия в партии порой слишком велики для того, чтобы продвигаться вперед.

Инвесторы разочарованы отсутствием более подробной информации по предлагаемому налоговому плану. "Рынок ждал большей конкретики по ставкам и снижению облагаемых сумм, однако ставка по налогу на возвращение прибыли - самый важный вопрос - так и осталась не озвученной", - сказал Николас Колас из ConvergEx Group агентству MarketWatch.