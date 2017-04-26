Индекс Nasdaq впервые в истории закрылся выше отметки в 6000 пунктов

Американские фондовые индексы во вторник выросли на фоне ожидания новостей по налоговой реформе в США и отчетов компаний, Nasdaq Composite впервые в истории закрылся выше отметки в 6000 пунктов, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс DJIA подрос на 1,12%, до 20996,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq - на 0,7%, до 6025,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,61%, до 2388,61 пункта.

В эту среду наконец будет опубликован большой пакет налоговых мер, давно обещанных президентом США Дональдом Трампом. В понедельник министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на первом этапе налоговая реформа может привести "к некоторым трудностям", например увеличению бюджетного дефицита. Однако она призвана улучшить ситуацию в американской экономике, что выгодно всему миру, добавил он.

Продажи новых домов в США в марте выросли на 5,8% по сравнению с пересмотренным показателем февраля - до 621 тысячи. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,8% по сравнению с первоначальным февральским индикатором - до 583 тысяч.

Между тем индекс доверия потребителей в США в апреле снизился до 120,3 пункта с пересмотренного мартовского показателя в 124,9 пункта, тогда как эксперты прогнозировали снижение показателя до 122,5 пункта с первоначального мартовского уровня в 125,6 пункта.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за корпоративными отчетами. Во вторник о своих доходах за первый квартал сообщают 36 крупных компаний. Так, McDonald's отчитался о росте чистой прибыли на 8% - до 1,214 миллиарда долларов, или 1,47 доллара на акцию против 1,25 доллара годом ранее. Coca-Cola снизила прибыль на 20%, до 1,182 миллиарда долларов, или 0,27 доллара на акцию. Аналитики ожидали показатель на уровне 0,44 доллара за акцию.

Caterpillar также уменьшил квартальную прибыль - на 29%, до 192 миллионов долларов, или 0,32 доллара на акцию. Между тем компания улучшила прогноз по выручке в 2017 году до 38-41 миллиарда долларов с ожидавшихся ранее 36-39 миллиарда долларов, а прибыль на акцию ожидается на уровне 2,10 доллара.

"В то время как отчеты тянут рынки вверх, снижение налогов будет стимулом для многократного роста, и, похоже, рынок очень оптимистично настроен по отношению к налоговой реформе",- отмечает трейдер R.W. Baird & Co Майк Антонелли (Mike Antonelli), чьи слова приводит агентство MarketWatch.