Финансовые новости
- |
- 25.04.17
- |
- 11:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Биржи АТР растут 25 апреля, продолжая отыгрывать итоги первого тура выборов президента Франции
07:40 25.04.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник, поскольку инвесторы продолжают отыгрывать результаты первого тура президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.17 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,42% - до 3142,67 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,95%, до 1891,24 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивалсяч на 0,94% - до 24366,98 пункта, корейский KOSPI - на 0,54%, до 2185,18 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,30% - до 5871,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,75%, до 19017,59 пункта.
Согласно данным МВД Франции, по итогам первого тура президентских выборов основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии Национальный фронт" Марин Ле Пен - 21,53%. Второй тур состоится 7 мая.
По мнению стратега IG Group Цзиньгуя Паня (Jingyi Pan), мнение которого приводит агентство Рейтер, азиатские рынки продолжают отыгрывать результаты французских выборов. "Ликование на (других - ред.) рынках предыдущим днем также добавило оптимизма", - цитирует его агентство.
Обещание президента США Дональда Трампа объявить о плане налоговой реформы в среду также поддерживает настроения на рынках, отмечает агентство. Китайским акциям помогают ожидания инвесторов, что власти не будут бороться с волатильностью на рынке во время ужесточения мер против теневого банкинга и спекулятивной торговли.
Корейский индекс KOSPI достигал максимальной отметки с апреля 2015 года после публикации финансовых результатов производителя электронных компонентов SK Hynix Inc, отмечает агентство. Прибыль компании увеличилась в 4,39 раза, а выручка - в 1,72 раза.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Газовый аппетит. Местная власть плотно уселась на недра
ТОП-НОВОСТИ
|Микольская: Ожидаем расширения торговых квот ЕС до июня
|Украина прекратила электроэнергии на неконтролируемую территорию Луганской области
|Будут ли банки кредитовать под залог земли
|Более половины россиян заявили, что устали ждать от Путина улучшения жизни в стране
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
|24 апреля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $12,9 млн до $145,6 млн
|НБУ объявил аукцион по покупке до $50 млн на межбанке во вторник
|Wells Fargo устранил недостатки в своем "завещании", ограничения операций сняты - регуляторы
|Доллар к евро стабилен 25 апреля, рынок ждет предложений по налоговой реформе в США
|Цена золота снижается 25 апреля из-за уменьшения спроса на безопасные активы
|Будут ли банки кредитовать под залог земли
Это интересно
|Chevrolet привезла в Шанхай "адаптивный" кроссовер
|Facebook сообщила о работе над AR-очками, которые выйдут через 5 лет
|Opel сделал для борьбы с Nissan Qashqai новый кроссовер
|Mercedes-Benz продемонстрировал дизайн будущих моделей
|Илон Маск обещает выпустить устройства с нейроинтерфейсом через 4 года
|По делу о взрывах у автобуса "Боруссии" задержан гражданин РФ
|7 советов для успешного начала карьеры