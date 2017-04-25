Биржи АТР растут 25 апреля, продолжая отыгрывать итоги первого тура выборов президента Франции

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник, поскольку инвесторы продолжают отыгрывать результаты первого тура президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.17 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,42% - до 3142,67 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,95%, до 1891,24 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивалсяч на 0,94% - до 24366,98 пункта, корейский KOSPI - на 0,54%, до 2185,18 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,30% - до 5871,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,75%, до 19017,59 пункта.

Согласно данным МВД Франции, по итогам первого тура президентских выборов основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии Национальный фронт" Марин Ле Пен - 21,53%. Второй тур состоится 7 мая.

По мнению стратега IG Group Цзиньгуя Паня (Jingyi Pan), мнение которого приводит агентство Рейтер, азиатские рынки продолжают отыгрывать результаты французских выборов. "Ликование на (других - ред.) рынках предыдущим днем также добавило оптимизма", - цитирует его агентство.

Обещание президента США Дональда Трампа объявить о плане налоговой реформы в среду также поддерживает настроения на рынках, отмечает агентство. Китайским акциям помогают ожидания инвесторов, что власти не будут бороться с волатильностью на рынке во время ужесточения мер против теневого банкинга и спекулятивной торговли.

Корейский индекс KOSPI достигал максимальной отметки с апреля 2015 года после публикации финансовых результатов производителя электронных компонентов SK Hynix Inc, отмечает агентство. Прибыль компании увеличилась в 4,39 раза, а выручка - в 1,72 раза.