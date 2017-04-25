Биржи США прибавили около 1% 24 апреля на итогах первого тура выборов во Франции

Американские фондовые индексы в понедельник прибавили около 1% на фоне результатов первого тура президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс DJIA вырос на 1,05%, до 20763,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,24%, до 5983,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,08%, до 2374,15 пункта.

Согласно окончательным данным МВД Франции, во второй тур президентских выборов 7 мая выходят лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон с результатом 23,75% голосов и лидер партии Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,53% голосов. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов.

Инвесторы ждут новостей по обещанной президентом США Дональдом Трампом налоговой реформе. В выходные Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что в среду будет опубликован большой пакет налоговых мер.

В США продолжается сезон корпоративных отчетов, и на этой неделе будут опубликованы квартальные результаты в общей сложности 190 компаний сектора S&P 500, в том числе Alphabet и MicrosoftMSFT.

"Прибыли оказываются лучше прогнозов, и это квартал, ожидания по которому были довольно жесткими. В течение квартала не было значительных корректировок прогнозов, так что ожидания были довольно высокими, и они оправдываются", - приводит агентство Рейтер слова главного рыночного стратега Wunderlich Equity Capital Markets в Нью-Йорке Арта Хогана (Art Hogan). Пока, по подсчетам агентства, около 77% уже отчитавшихся компаний сектора сообщили о более высокой по сравнению с прогнозами прибыли.