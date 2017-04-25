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Фондовые индексы Украины в понедельник изменились разнонаправленно
20:32 24.04.2017 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,59% - до 1032,33 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,06% - до 271,26 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,4 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Объем торгов на ПФТС составил 252 млн грн, в том числе акциями - 0,295 млн грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". Тройку лидеров роста составили бумаги "Донбассэнерго" (+1,68%), "Укрнафты" (+1,07%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,01%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,19%) и "Мотор Сичи" (-0,13%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 0,7% - до 632,62 пункта при объеме торгов 4,3 млн злотых (29,24 млн грн).
В "индексной корзине" наиболее сильно подорожали бумаги "Агротона" (+2,75%), агрохолдинга ИМК (+1,09%) и "Астарты" (+0,88%).
Снизились в цене акции Coal Energy (-3,09%), KSG Agro (-2,05%) и "Милкиленда" (-1,36%).
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