Фондовые индексы АТР выросли 24 апреля на результатах выборов во Франции, Китай резко упал

Китайский рынок, однако, резко упал на сигналах того, что власти страны намерены наращивать меры контроля рынка акций, в том числе ограничивать торговлю за счет заемных средств.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 1,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский KOSPI и гонконгский Hang Seng - на 0,4%.

Китайский Shanghai Composite снизился к закрытию рынка на 1,4%, что стало самым существенным падением с декабря, подешевели акции промышленных и горнодобывающих компаний.

Как сообщалось, кандидат в президенты Франции от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон набрал 23,75% голосов в первом туре выборов главы государства, второе место заняла кандидат от ультраправых Марин Ле Пен, получив 21,53% голосов.

Рынки опасались, что во втором туре окажется, помимо Марин Ле Пен, левый кандидат Жан-Люк Меланшон (движение "Непокоренная Франция") - они оба выступают за выход Франции из Евросоюза. Французские избиратели, однако, не поддались глобальной популистской волне, поддержав центриста.

Теперь, согласно результатам опросов, Э.Макрон является главным претендентом на победу во втором туре президентских выборов, который состоится 7 мая.

"Мы не ожидали, что выиграет М.Ле Пен, однако в прошлом году мы уже видели два крупных политических сюрприза (Brexit и победа Дональда Трампа на президентских выборах в США - прим. MarketWatch)", - отмечает старший трейдер T&D Asset Management Юсуке Сакаи.

Ослабление иены поддержало японский рынок в понедельник. Иена теряет более 2% относительно евро и подешевела порядка на 1% к доллару США.

Стоимость бумаг Sony Corp., улучшившей в пятницу оценку прибыли за фингод, завершившийся 31 марта, подскочила на 3,8%.

Акции Shinko Electric, предварительная отчетность которой оказалась существенно лучше ожиданий рынка, взлетела в цене на 9,5%.

Негативом для китайского рынка является продолжающееся ужесточение контроля финсектора различными регуляторами. Уже после закрытия рынков в пятницу Китайская комиссия по банковскому регулированию (CBRC) предписала трастовым компаниям сократить финансирование сектора недвижимости, а также промышленных отраслей, сталкивающихся с перепроизводством.

Директива CBRC дополнила ряд мер, принятых регуляторами КНР для решения двух проблем, которые, по мнению экспертов, несут в себе наибольшую угрозу для финансовой стабильности страны: перегрева рынка жилья и увеличения теневого финансирования.

"Мы не видим сигналов того, что регуляторы КНР готовы как-то ослабить резко активизировавшуюся за последнее время кампанию по усилению контроля за рынками, - отмечает аналитик Central China Securities Co. Чжан Ганн. - Мы полагаем, что китайскому рынку акций грозит коррекция вниз".

Акции Jiangsu Yinhe Electronics Co. подешевели на 10% на информации о снижении прибыли производителя электроники в первом квартале на 45%.