Биржи США закрылись в слабом минусе 21 апреля, несмотря на обещания Трампа по налоговой реформе

Американские фондовые индексы по итогам пятницы незначительно снизились, несмотря на ожидания инвесторов обещанных новостей по налоговой реформе президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс DJIA уменьшился на 0,15%, до 20547,76 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,11%, до 5910,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,3%, до 2348,69 пункта.

Трамп в пятницу подписал указ о пересмотре налогового регулирования для стимулирования роста экономики, пообещав сделать крупное заявление в среду по налоговой реформе.

Ранее именно отсутствие какого-либо прогресса по налоговой реформе остановило ралли, начавшееся после президентских выборов в США осенью прошлого года. Инвесторы продолжают сохранять осторожность, так как никаких конкретных мер в этой сфере до сих пор не принято.

"Хотя нет никаких конкретных дат, конкретных ответов, просто спекуляции на тему, что это будет сделано, которые ушли на второй план после провала реформы здравоохранения, но и их достаточно для реакции рынка", - сказал трейдер Themis Trading LLC Марк Кепнер агентству MarketWatch.

Ранее Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) сообщила, что количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в марте выросло на 4,4% по сравнению с пересмотренным показателем февраля - до 5,71 миллиона. При этом аналитики ожидали меньшего роста индикатора - на 2,5% - до 5,6 миллиона с первоначального показателя февраля в 5,48 миллиона сделок.