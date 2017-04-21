Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в пятницу, следуя за позитивной динамикой американского рынка акций.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский KOSPI - на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил менее 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%.

Внимание трейдеров направлено на президентские выборы во Франции, которые пройдут 23 апреля, пишет MarketWatch.

"Несмотря на то, что французские выборы оказывают давление на инвесторов, есть ощущение, что "быки" восстановили контроль над рынками в Азии", - отмечает аналитик IG Group Крис Уэстон.

"Рост волатильности в понедельник вполне вероятен, однако мы надеемся, что все будет спокойно", - говорит эксперт.

Поддержку японскому рынку в пятницу оказали данные Nikkei-Markit, указавшие на рост апрельского индекса производственной активности в стране до 52,8 пункта с 52,4 пункта месяцем ранее. Подындексы новых экспортных заказов, безработицы и производства увеличились в текущем месяце.

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в пятницу, что Центробанк продолжит придерживаться высоко стимулирующей кредитно-денежной политики и будет сохранять текущий объем выкупа активов еще некоторое время.

Несмотря на то, что ситуация в японской экономике лучше, чем можно было ожидать пару месяцев назад, темпы инфляции остаются слишком слабыми, отметил он.

Акции японского сталепроизводителя JFE подорожали по итогам торгов на 2,8%, Subaru - на 2,3%.

Бумаги Fujifilm Holdings упали в цене на 3,9%. Ранее компания отложила публикацию отчетности за четвертый финансовый квартал, обнаружив ошибки в отчетности одного из подразделений.

Китайский рынок акций завершил торги в пятницу небольшим подъемом, однако по итогам недели Shanghai Composite упал на 2,3%, что является самым существенным снижением с декабря прошлого года.

Спаду на фондовом рынке КНР в последние дни способствовали сигналы усиления регулятивного контроля рынков, а также ограничения торговли за счет заемных средств.