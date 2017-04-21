Американские фондовые индексы повысились в четверг на фоне роста акций финансового и промышленного сектора. Инвесторы вновь укрепились в уверенности касательно обещаний новой экономической политики в США.

В апреле американские фондовые индексы оказались под давлением, поскольку инвесторы начали сомневаться в том, сможет ли администрация Дональда Трампа воплотить в жизнь изменения в экономической политике, например, налоговую реформу и налогово-бюджетное стимулирование

Однако в четверг индексы резко выросли. Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что администрация президента Трампа намерена выпустить план налоговой реформы "очень скоро".

DJ Industrial Average вырос на 174 пункта, или 0,9%, до 20579 пунктов. S&P 500 поднялся на 0,8%, а Nasdaq Composite - на 0,9%.

"Комментарии Мнучина в четверг стали "вишенкой на торте" для инвесторов", - отметил Р. Дж. Грант из KBW, добавив, что сильные корпоративные отчеты в течение дня также поддерживали фондовые индексы.

Акции American Express Co. выросли на 6 % после того, как она отчиталась о снижении прибыли, которое оказалось меньшим, чем ожидалось. Акции Citizens Financial Group, которая до открытия торгов отчиталась за 1-й квартал о рекордной чистой прибыли, набрали 3%.

Акции промышленного сектора S&P 500 выросли на 1,3% во главе с бумагами CSX Corp. Акции этого оператора железных дорог поднялись на 5,8% после того, как его прибыль превзошла прогнозы Уолл-стрит.

Однако, как отмечают некоторые инвесторы, рынок акций может столкнуться с отскоком вниз.

По мнению Эрика Анеса, основателя и президента Titus Wealth Management, без значимых шагов в направлении налоговой реформы акции в этом году вряд ли поднимутся еще выше.

"Мы находимся на том этапе, когда, на наш взгляд, возможна повышенная волатильность", - сказал Анес, недавно проведший хеджирование портфелей клиентов, чтобы защитить их от отката на рынке акций США.

Согласно Tradeweb, доходность 10-летних американских казначейских бондов поднялась до 2,239% с 2,202% в среду.

Европейский Stoxx Europe 600 набрал 0,8%, тогда как ключевой индекс Франции CAC-40 прибавил 1,5%.