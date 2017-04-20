Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга в основном в плюсе на позитивной статистике из Японии, однако японский индекс Nikkei 225 к концу торгов ушел в небольшой минус на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам торгов вырос на 0,04% - до 3172,1 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite снизился на 0,19% - до 1928,78 пункта. Гонконгский Hang Seng Index прибавил 0,97% - до 24056,98 пункта, корейский KOSPI - 0,50%, до 2149,15 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%, до 5821,4 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,01% - до 18430,49 пункта.

Экспорт из Японии в марте увеличился в годовом выражении на 12%, тогда как аналитики прогнозировали рост лишь на 6,7%. Импорт Японии поднялся на 15,8% при прогнозе в 10,4%. В марте профицит торгового баланса составил 614,7 миллиарда иен. Аналитики ожидали, что показатель составил 575,8 миллиарда иен.

В ходе торгов четверга японский Nikkei 225 рос, достигая максимального значения в 18523,40 пункта, однако к закрытию начал снижаться. Как сообщила газета Nikkei Business Daily, ведущая почтовая компания Японии Japan Post может получить убыток от своего австралийского логистического подразделения Toll Holdings. "Компания Toll испытывает трудности из-за того, что экономика Австралии пострадала от снижения цен на сырьевые товары", - пишет издание.

"Если сообщение верно, это не несет негатива (для Japan Post - ред.) О низкой эффективности Toll уже знали на рынке, поэтому влияние может быть временным", - прокомментировал агентству Рейтер старший аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Кацухито Сасадзима (Katsuhito Sasajima).