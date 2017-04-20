DJ Industrial Average в среду снизился на фоне падения акций нефтегазовых компаний из-за удешевления нефти. Кроме того, инвесторы оценивали выход очередной порции корпоративной отчетности.

DJ I ndustrial Average потерял 119 пунктов, или 0,6%, до 20404. Индекс S&P 500 снизился на 0,2%, тогда как Nasdaq Composite вырос на 0,2%.

Акции компаний нефтегазового сектора снизились, потянув за собой индекс "голубых фишек". Бумаги Chevron упали на 1,4%, акции Exxon Mobil потеряли 0,7%. Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с понижением на 1,97 доллара, или на 3,8%, по 50,44 доллара за баррель после того, как Управление энергетической информации (EIA) сообщило о неожиданном росте запасов бензина.

Нефтегазовый субиндекс в составе S&P 500 был в числе аутсайдеров, потеряв в среду 1,4%.

Акции International Business Machines Corp. понизились на 4,9%, после того как технологический гигант сообщил о 13%-ном падении квартальной прибыли.

Инвесторы рассчитывают на очередной удачный сезон отчетности, который может поддержать, по мнению аналитиков, и без того высокие цены на бумаги. Фондовые индексы получили поддержку ввиду инициатив администрации Дональда Трампа, направленных на ускорение роста экономики США.

Менее сильные экономические данные и беспокойство по поводу отсутствия у американской администрации возможности ввести сокращение налогов и уменьшить регулирование в последние недели оказали давление на фондовые индексы. Также опасения инвесторов вызывают и геополитические риски.

"Инвесторы рассчитывают на очередной удачный сезон отчетности, - говорит аналитик J.P. Morgan Asset Management Нандини Рамакришнан, отмечая недавние позитивные показатели безработицы и уверенности потребителей. - Будет неприятно, если показатели прибыли на акцию не оправдают ожиданий, учитывая ажиотаж на рынке последние пять-шесть месяцев".

Бумаги Morgan Stanley поднялись на 2% после того, как банк отчитался о 70%-ном росте квартальной прибыли.

Бумаги Yahoo снизились на 1,2% после того, как компания отчиталась о результатах выше ожиданий и подтвердила, что ожидает завершить сделку с Verizon к концу июня.

Согласно последнему опросу Bank of America Merrill Lynch, объем инвестиций в акции компаний еврозоны возрос до 15-месячного максимума, а объем средств, инвестированных в акции США, опустился до минимальных уровней с января 2008 года. При этом 83% респондентов заявили, что акции США переоценены.

Индекс Stoxx Europe 600 поднялся по итогам торгов на 0,2% после худшей сессии с сентября. Акции банков возглавили повышение. Опубликованные в среду данные указали на восстановление положительного сальдо внешней торговли в еврозоне за февраль, что усиливает надежды на небольшое ускорение роста за 1-й квартал.

Активы-убежища, которые во вторник дорожали, в среду, напротив, преимущественно теряли в цене. Июньские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с понижением на 0,8%, до 1283,40 доллара за унцию, что является минимумом с 12 апреля. Доходность 10-летних казначейских облигаций США, по данным Tradeweb, поднялась до 2,202% с 2,177% во вторник.

Индекс доллара WSJ повысился на 0,4%, оправившись после сильнейшего дневного падения за месяц.

Индекс Nikkei Stock Average набрал 0,1%. Китайский Shanghai Composite опустился на 0,8%.