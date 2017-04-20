Финансовые новости
- |
- 20.04.17
- |
- 21:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Американские фондовые индексы снизились 19 апреля на фоне падения цен на нефть
07:25 20.04.2017 |
DJ Industrial Average в среду снизился на фоне падения акций нефтегазовых компаний из-за удешевления нефти. Кроме того, инвесторы оценивали выход очередной порции корпоративной отчетности.
DJ I ndustrial Average потерял 119 пунктов, или 0,6%, до 20404. Индекс S&P 500 снизился на 0,2%, тогда как Nasdaq Composite вырос на 0,2%.
Акции компаний нефтегазового сектора снизились, потянув за собой индекс "голубых фишек". Бумаги Chevron упали на 1,4%, акции Exxon Mobil потеряли 0,7%. Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с понижением на 1,97 доллара, или на 3,8%, по 50,44 доллара за баррель после того, как Управление энергетической информации (EIA) сообщило о неожиданном росте запасов бензина.
Нефтегазовый субиндекс в составе S&P 500 был в числе аутсайдеров, потеряв в среду 1,4%.
Акции International Business Machines Corp. понизились на 4,9%, после того как технологический гигант сообщил о 13%-ном падении квартальной прибыли.
Инвесторы рассчитывают на очередной удачный сезон отчетности, который может поддержать, по мнению аналитиков, и без того высокие цены на бумаги. Фондовые индексы получили поддержку ввиду инициатив администрации Дональда Трампа, направленных на ускорение роста экономики США.
Менее сильные экономические данные и беспокойство по поводу отсутствия у американской администрации возможности ввести сокращение налогов и уменьшить регулирование в последние недели оказали давление на фондовые индексы. Также опасения инвесторов вызывают и геополитические риски.
"Инвесторы рассчитывают на очередной удачный сезон отчетности, - говорит аналитик J.P. Morgan Asset Management Нандини Рамакришнан, отмечая недавние позитивные показатели безработицы и уверенности потребителей. - Будет неприятно, если показатели прибыли на акцию не оправдают ожиданий, учитывая ажиотаж на рынке последние пять-шесть месяцев".
Бумаги Morgan Stanley поднялись на 2% после того, как банк отчитался о 70%-ном росте квартальной прибыли.
Бумаги Yahoo снизились на 1,2% после того, как компания отчиталась о результатах выше ожиданий и подтвердила, что ожидает завершить сделку с Verizon к концу июня.
Согласно последнему опросу Bank of America Merrill Lynch, объем инвестиций в акции компаний еврозоны возрос до 15-месячного максимума, а объем средств, инвестированных в акции США, опустился до минимальных уровней с января 2008 года. При этом 83% респондентов заявили, что акции США переоценены.
Индекс Stoxx Europe 600 поднялся по итогам торгов на 0,2% после худшей сессии с сентября. Акции банков возглавили повышение. Опубликованные в среду данные указали на восстановление положительного сальдо внешней торговли в еврозоне за февраль, что усиливает надежды на небольшое ускорение роста за 1-й квартал.
Активы-убежища, которые во вторник дорожали, в среду, напротив, преимущественно теряли в цене. Июньские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с понижением на 0,8%, до 1283,40 доллара за унцию, что является минимумом с 12 апреля. Доходность 10-летних казначейских облигаций США, по данным Tradeweb, поднялась до 2,202% с 2,177% во вторник.
Индекс доллара WSJ повысился на 0,4%, оправившись после сильнейшего дневного падения за месяц.
Индекс Nikkei Stock Average набрал 0,1%. Китайский Shanghai Composite опустился на 0,8%.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Мартыненко подозревается в совершении в составе группы лиц растраты средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн – Холодницкий
ТОП-НОВОСТИ
|Можно ли вообще победить КНДР?
|Крокодил Черчилля. Почему Лондон компенсирует полупобеду Украины в Гааге
|Мораторий и геи. Тимошенко определилась с "шатуном" на весну-лето 2017 г.
|Украина не получит транш МВФ без пенсионной реформы - Данилюк
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евро торгуется на месячном максимуме 20 апреля на данных опросов по выборам президента Франции
|Цена золота стабильна 20 апреля в преддверии выборов президента Франции
|Результаты торгов на межбанке 20.04.2017
|Депозитные ставки для физлиц 20.04.17
|Задолженность неплатежеспособных банков по рефинансированию перед НБУ в марте сократилась на 0,04% до 51,9 млрд гривен
|Поступления ФГВФЛ от реализации прав требования по кредитам в 2016г составили более половины всех поступлений от продажи активов банков
Это интересно
|Qoros и Koenigsegg раскрыли совместный асимметричный электросуперкар
|Skoda показала электрический купе-кроссовер
|Раскрыт предвестник электрического купе-кроссовера Audi
|Тюрьма карточному мошеннику не помеха
|Цукерберг представил соцсеть в виртуальной реальности — Facebook Spaces
|Mercedes-Benz добавил S-Классу автопилот и новые моторы
|"Большой биткойн коллайдер" несет угрозу безопасности