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Топливно-энергетический комплекс
Биржи АТР снижаются 19 апреля вслед за американскими индексами
08:12 19.04.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в минусе, следуя негативной динамике торгов вторника на биржах США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.54 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,04% - до 3163,57 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,30%, до 1921,13 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,60% - до 23779,90 пункта, корейский KOSPI - на 0,51%, до 2137,56 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,68% - до 5797 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,01%, до 18416,03 пункта.
Биржи США во вторник снизились на слабых данных статистики по количеству новых домов в стране. В марте показатель уменьшился на 6,8% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составил 1,215 миллиона. Эксперты ожидали снижения индикатора на 3% по сравнению с первоначальным показателем февраля - до 1,250 миллиона.
На азиатские биржи также влияет удешевление нефти. "Черное золото" снижается в цене на неоднозначных данных Американского института нефти (API) о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Согласно отчету API, запасы нефти уменьшились на 840 тысяч баррелей, до 531,6 миллиона баррелей. При этом запасы бензина выросли на 1,4 миллиона баррелей.
На этом фоне снижаются в цене акции азиатских энергокомпаний. Так, бумаги австралийской Oil Search дешевеют на 2,38%, а акции китайской CNOOC - на 2,16%.
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