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Биржи США закрылись снижением 18 апреля на отчетах, внутренних данных
07:18 19.04.2017 |
Биржи США во вторник снизились на фоне корпоративных отчетов и данных по количеству новых домов и промышленному производству в стране, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA уменьшился на 0,55%, до 20523,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,12%, до 5849,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,29%, до 2342,19 пункта.
Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc. по итогам первого квартала увеличилась в 1,8 раза, достигнув значения в 2,162 миллиарда долларов. Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 5,15 доллара против 2,68 доллара годом ранее, тогда как аналитики ожидали показателя на уровне 5,31 доллара на акцию.
Johnson & Johnson сообщила о снижении квартальной прибыли на 0,79%, до 4,422 миллиарда долларов, или 1,61 доллара на акцию против 1,59 доллара годом ранее. Мировые продажи компании за отчетный период увеличились на 1,6% и составили 17,766 миллиарда долларов. Компания прогнозирует объем продаж за год в 75,4-76,1 миллиарда долларов, а прибыль на акцию - 7,0-7,15 доллара за бумагу.
Инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику.
Количество новых домов в США в марте снизилось на 6,8% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составило 1,215 миллиона. Эксперты ожидали снижения индикатора на 3% по сравнению с первоначальным показателем февраля - до 1,250 миллиона. Промышленное производство в США в марте в месячном выражении выросло на 0,5%, как и прогнозировали эксперты. При этом загрузка промышленных мощностей в марте составила 76,1%. Таким образом, индикатор оказался хуже прогнозов аналитиков, ожидавших его на уровне 76,2%.
"Данные, подкрепленные геополитическими рисками, вынуждают инвесторов говорить: "покажи мне, что у тебя есть" - они хотят видеть прибыли", - сказала агентству MarketWatch старший рыночный стратег Voya Financial Кэрин Кавано (Karyn Cavanaugh).
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