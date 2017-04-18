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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Большинство бирж АТР закрылись в минусе 18 апреля, Япония выросла на снижении иены к доллару

14:34 18.04.2017 |

Фондовый рынок

 

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в минусе; японская биржа вышла в плюс на удешевлении иены, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 0,35% - до 18418,59 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,79% - до 3196,71 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,62%, до 1946,42 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,39% - до 23924,54 пункта, корейский KOSPI вырос на 0,13%, до 2148,46 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,90% - до 5836,70 пункта.

Курс доллара к иене растет во вторник. Максимальное значение составило 109,22 иены за доллар, к закрытию бирж пара слегка опустилась - до 109,03 иены за доллар. Слабая иена выгодна японским экспортерам, так как повышает их выручку в национальной валюте. Акции автопроизводителя Nissan выросли в цене на 0,73%, бумаги Hitachi - на 1,03%.

К снижению австралийского индекса привело падение цен на руду. Это способствовало удешевлению акций австралийских горнодобывающих компаний. Бумаги Newcrest Mining потеряли в стоимости 4,58%, бумаги Regis Resources - 5,83%, Resolute Mining - 12,45%.

Продолжает отрицательно влиять на биржи геополитическая напряженность на Корейском полуострове. В воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что в отношении КНДР у Вашингтона стратегическому терпению пришел конец.

"Есть подозрения, что опасения по поводу Северной Кореи в дальнейшем усилятся", - цитирует агентство Франс Пресс главного рыночного стратега IG Ltd Криса Уэстона (Chris Weston).
По материалам: ПРАЙМ
 

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