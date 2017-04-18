Биржи США завершили торги понедельника в плюсе на фоне сезона отчетов компаний, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс DJIA поднялся на 0,9%, до 20636,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,89%, до 5856,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,86%, до 2349,01 пункта.

Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Inc. по итогам первого квартала 2017 года выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 4,09 миллиарда долларов, а прибыль банка JP Morgan Chase - на 16,4%, составив 6,4 миллиарда долларов. Трейдеры также ожидают публикации финансовых показателей банков Bank of America и Goldman Sachs Group во вторник. Помимо этого, свою отчетность обнародуют корпорация IBM и компания Yahoo.

Индекс активности в производственном секторе Нью-Йорка в апреле упал до 5,2 пункта, в то время как инвесторы ожидали, что показатель составит 15 пунктов. Кроме того, индекс рынка жилья NANB в апреле снизился до 68 пунктов по сравнению с прогнозами в 70 пунктов.

Как сообщил минтруд США в пятницу, потребительские цены в стране в годовом выражении в марте выросли на 2,4%, а в месячном - снизились на 0,3%. При этом аналитики ожидали инфляцию на уровне 2,6% в годовом выражении и нулевую в месячном.

Помимо этого, министерство торговли США сообщило о снижении объема розничных продаж в стране в марте в месячном выражении на 0,2%. Аналитики ожидали меньшего снижения показателя - на 0,1%. Кроме того, индикатор февраля был пересмотрен в сторону уменьшения: снижение составило 0,3%, тогда как ранее сообщалось об увеличении на 0,1%.

Между тем, на настроение инвесторов продолжает влиять геополитическая напряженность. В воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. В то же время вице-президент США Майк Пенс, который посетил ранее в понедельник разделяющую Корейский полуостров демилитаризованную зону, заявил, что в отношении КНДР у Вашингтона "стратегическому терпению пришел конец".

"В краткосрочной перспективе мы отказались от эйфории, появившейся после выборов, несмотря на то, что снижение довольно небольшое", - отметил портфельный менеджер в Kingsview Asset Management Пол Нолте (Paul Nolte) агентству MarketWatch.