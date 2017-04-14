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Топливно-энергетический комплекс
Рынок акций Украины завершил торговую неделю умеренным ростом 14 апреля
18:55 14.04.2017 |
Украинский рынок акций завершил торги в пятницу умеренным ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,11% - до 1038,86 пункта, индекс ПФТС - на 0,28%, до 271,84 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,46 млн грн, в том числе акциями - 7 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 689,7 млн грн, в том числе акциями - 0,34 млн грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". Тройку лидеров роста составили бумаги "Центрэнерго" (+1,7%), "Укрнафты" (+1,54%) и "Мотор Сичи" (+0,78%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+1,44%) и "Мотор Сичи" (+0,6%).
Торги на Варшавской фондовой бирже в пятницу не велись в связи с пасхальными праздниками.
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