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Топливно-энергетический комплекс
Биржи АТР снижаются на новостях о готовности США нанести удар по КНДР
08:23 14.04.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на появившихся ранее в пятницу сообщениях СМИ о том, что США могут нанести превентивный удар по Северной Корее для предотвращения очередного испытания ядерного оружия, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.52 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,44% - до 3261,64 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,73%, до 1999,88 пункта. Корейский KOSPI опускался на 0,53%, до 2137,22 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,34%, до 18363,95 пункта.
Биржи Гонконга и Австралии в пятницу закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов четверга индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng Index опустился на 0,21% - до 24261,66 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,74%, до 5889,9 пункта.
СМИ ранее сообщили, что разведка США убеждена, что Пхеньян готовится провести очередные ядерные испытания уже в эти выходные. США расположили два эсминца с крылатыми ракетами "Томагавк" всего в 300 милях от предполагаемого места грядущего ядерного испытания КНДР.
США в конце прошлой недели направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.
"За последние 24 часа не было поводов для радости. Геополитические трения, по всей видимости, нарастают везде", - приводит агентство Рейтер слова старшего инвестиционного стратега в Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Масахиро Аюкай (Masahiro Ayukai).
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