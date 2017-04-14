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Топливно-энергетический комплекс
Биржи США закрылись 13 апреля в минусе на геополитической напряженности и отчетах банков
07:30 14.04.2017 |
Американские фондовые индексы завершили последние торги недели в минусе на фоне отчетностей крупнейших американских банков и геополитического напряжения, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,67% - до 20453,25 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,53%, до 5805,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,68%, до 2328,95 пункта.
Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Inc. по итогам первого квартала 2017 года выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 4,09 миллиарда долларов, а прибыль банка JP Morgan Chase - на 16,4%, составив 6,4 миллиарда долларов.
Ранее в пресс-службе Пентагона сообщили, что США впервые применили самую мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях в Афганистане, целью стали боевики группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане.
В среду президент США Дональд Трамп в интервью газете The Wall Street Journal сообщил, что власти страны опасаются укрепления доллара, так как при сильной американской валюте сложно конкурировать с другими странами. Кроме того, Трамп отметил, что он является сторонником политики низких процентных ставок. Инвесторы почти не обратили внимания на внутреннюю статистику. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 8 апреля, неожиданно уменьшилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 234 тысячи. Аналитики ожидали роста показателя на 11 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели - до 245 тысяч.
Индекс потребительских настроений (Michigan Consumer Sentiment Index), который отражает степень доверия домохозяйств к экономике США, в апреле, по предварительной оценке, вырос до 98 пунктов с 96,9 пункта в марте. Аналитики, напротив, ожидали снижения индикатора до 96,5 пункта с мартовской отметки.
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