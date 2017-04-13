Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) показывают разнонаправленную динамику на торгах в четверг на фоне роста курса иены к доллару и сильных данных статистики по экспорту и импорту из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.58 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,12% - до 3277,88 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,53%, до 2017,60 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,07% - до 24296,85 пункта, корейский KOSPI поднимался на 0,46%, до 2138,73 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,84% - до 5883,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,12%, до 18344,64 пункта.

Курс доллара к иене опускался до 108,85 иены за доллар со 109,03 иены на прошлых торгах, ранее он достигал отметки в 108,73 иены, что является минимумом с 17 ноября 2016 года.

Курс иены к доллару замедлил рост после достижения максимальных отметок с 17 ноября 2016 года на комментариях президента США Дональда Трампа. В понедельник он заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что власти США опасаются укрепления доллара, так как при сильной американской валюте сложно конкурировать с другими странами. Трамп добавил, что ему нравится политика низких процентных ставок и допустил возможность переизбрания Джанет Йеллен главой ФРС.

Сильная иена наносит ущерб японским экспортоориентированным компаниям, так как снижает их доходы в национальной валюте. На этом фоне акции Mitsubishi снижаются в цене на 2,14%, а бумаги Toyota Motor - на 1,54%.

Сдержали снижение азиатских бирж сильные данные статистики по экспорту и импорту из Китая. Экспорт Китая в марте в долларовом эквиваленте вырос в годовом выражении на 16,4%, а импорт увеличился на 20,3%. Аналитики ожидали увеличения экспорта на 3,2%, а импорта - 18%.