Американские фондовые индексы завершили торги среды в "красной" зоне на фоне осторожности инвесторов, связанной с сохраняющейся геополитической напряженностью, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,29% - до 20591,86 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,52%, до 5836,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,38%, до 2344,93 пункта.

На прошлой неделе США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

Кроме того, Северная Корея провела неудачное испытание баллистической ракеты, после чего США направили ударную авиагруппу с авианосцем "Карл Винсон" в район Корейского полуострова.

В среду в Москве прошли переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИД РФ Сергея Лаврова, где обсуждались оба этих происшествия. Так, Тиллерсон назвал удар США по авиабазе в Сирии обоснованным, заявив также, что уход президента Сирии Башара Асада со своего поста должен пройти организованно. Кроме того, Тиллерсон назвал передислокацию ударной группировки ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" к Корейскому полуострову рутинной.

"Геополитические вопросы часто могут вызывать лишь краткую реакцию рынков, а беспокоиться стоит лишь при резкой и значительной смене курса", - приводит агентство MarketWatch слова аналитика Hantec Markets Ричарда Перри (Richard Perry).

Инвесторы опасаются, что эти события могут отвлечь президента США Дональда Трампа от ожидаемой ими налоговой реформы, продвижения роста расходов на инфраструктуру и снижения бюрократических процедур. Именно эти обещания привели к рекордному росту американских индексов после выборов в США осенью прошлого года.

Цены на импортные товары в США в марте снизились на 0,2%, совпав с ожиданиями аналитиков. Дефицит бюджета США в марте 2016-2017 финансового года составил 176,232 миллиарда долларов после февральского дефицита в 192,044 миллиарда долларов, увеличившись на 63,1% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали дефицит на уровне 167 миллиардов долларов.