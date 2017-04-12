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Объем биржевых контрактов с ценными бумагами вырос на 22,9% до 58,7 млрд гривен в 1 квартале
17:32 12.04.2017 |
Объем биржевых контрактов с ценными бумагами вырос на 22,85% до 58,71 млрд гривен в январе-марте текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (47,79 мрлд гривен).
Об этом говорится в данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передают Українські Новини.
На организационно оформленном рынке в течение первого квартала наблюдалась консолидация торговли ценными бумагами на двух фондовых биржа - "Перспектива" и ПФТС, что составило 98,27% стоимости биржевых контрактов.
Наибольший объем торгов по фиксированным инструментам на организаторах торговли в течение указанного периода зафиксирован с ОВГЗ - 56,9 млрд гривен или 96,91% от общего объема биржевых контрактов.
Общий объем выпусков эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированных НКЦБФР в январе-марте, составил 25,09 млрд гривен, что меньше на 9,83 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (34,91 млрд гривен).
В течение первого квартала НКЦБФР зарегистрировала 29 выпусков акций на 20,66 млрд гривен.
Также комиссией зарегистрированы 2 выпуска опционных сертификатов на 32,45 млн гривен.
За указанный период выпуск паевых инвестсертификатов составил 2,41 млрд гривен, что меньше на 543,5 млн гривен в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщали Українські Новини, объем биржевых контрактов с ценными бумагами уменьшился на 17,21% до 236,95 млрд гривен в 2016 году по сравнению с 2015 годом.
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