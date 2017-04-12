Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне достижения курса иены к доллару максимальных отметок с ноября 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.01 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,32% - до 3278,53 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,20%, до 2018,24 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,17% - до 24046,47 пункта, корейский KOSPI рос на 0,09%, до 2125,81 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,18% - до 5918,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,19%, до 18524,78 пункта.

Курс доллара к иене снижался до 109,40 иены за доллар со 109,62 иены на прошлых торгах, что является минимальной отметкой с 17 ноября 2016 года.

Японская валюта дорожает на увеличении спроса на безопасные активы на фоне геополитической напряженности. На прошлой неделе Северная Корея провела неудачное испытание баллистической ракеты. В воскресенье США направили ударную авиагруппу с авианосцем "Карл Винсон" в район Корейского полуострова. В группу также входят два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, способными перехватывать баллистические ракеты.

В воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер подчеркнул правомерность такого решения, отметив, что наличие у Пхеньяна ядерного арсенала "неприемлемо". Он также добавил, что президент США Дональд Трамп попросил военных быть готовыми к тому, чтобы "предложить весь спектр возможностей для устранения этой угрозы".

Сильная иена уменьшает доходы японских экспортоориентированных компаний в национальной валюте. На этом фоне акции автопроизводителя Suzuki снижаются в цене на 1,69%, а бумаги Toyota - на 2,06%. Трейдеры также обратили внимание на данные статистики по инфляции в Китае. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в марте вырос на 0,9% против 0,8% в феврале. Эксперты полагали, что инфляция составит 1%.