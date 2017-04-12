Финансовые новости
- |
- 12.04.17
- |
- 08:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Биржи АТР в основном снижаются 12 апреля на укреплении иены
08:34 12.04.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне достижения курса иены к доллару максимальных отметок с ноября 2016 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.01 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,32% - до 3278,53 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,20%, до 2018,24 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,17% - до 24046,47 пункта, корейский KOSPI рос на 0,09%, до 2125,81 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,18% - до 5918,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,19%, до 18524,78 пункта.
Курс доллара к иене снижался до 109,40 иены за доллар со 109,62 иены на прошлых торгах, что является минимальной отметкой с 17 ноября 2016 года.
Японская валюта дорожает на увеличении спроса на безопасные активы на фоне геополитической напряженности. На прошлой неделе Северная Корея провела неудачное испытание баллистической ракеты. В воскресенье США направили ударную авиагруппу с авианосцем "Карл Винсон" в район Корейского полуострова. В группу также входят два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, способными перехватывать баллистические ракеты.
В воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер подчеркнул правомерность такого решения, отметив, что наличие у Пхеньяна ядерного арсенала "неприемлемо". Он также добавил, что президент США Дональд Трамп попросил военных быть готовыми к тому, чтобы "предложить весь спектр возможностей для устранения этой угрозы".
Сильная иена уменьшает доходы японских экспортоориентированных компаний в национальной валюте. На этом фоне акции автопроизводителя Suzuki снижаются в цене на 1,69%, а бумаги Toyota - на 2,06%. Трейдеры также обратили внимание на данные статистики по инфляции в Китае. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в марте вырос на 0,9% против 0,8% в феврале. Эксперты полагали, что инфляция составит 1%.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как США применили против Пхеньяна его любимый прием
|Белый дом: Россия причастна к сокрытию химической атаки в Сирии
|Кто те судьи, которые войдут в историю осуждением Януковича
|Денежная масса в Украине в марте выросла на 1,3% из-за роста депозитов - НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Государственные закупки для всех
В РУБРИКЕ
|Биржи АТР в основном снижаются 12 апреля на укреплении иены
|Курс доллара из-за Сирии и КНДР упал в Токио до самого низкого уровня за пять месяцев
|Индексы США снизились 11 апреля на фоне роста геополитической напряженности
|Курс доллара на межбанке продолжает катиться вниз
|Иена продолжает дорожать к доллару 11 апреля из-за роста спроса на безопасные активы
|Денежная масса в Украине в марте выросла на 1,3% из-за роста депозитов - НБУ
Это интересно
|Минюст США рассказал о причинах задержания программиста Левашова
|Хакеры на полтора часа включили все сирены безопасности в Далласе
|Модель Gillette: как людей заставляют платить за лезвия
|Зачем Uber менять корпоративную культуру
|В Apple изобретён "плетёный" дисплей
|Infiniti раскрыла дизайн нового большого внедорожника
|Lenovo Blade: необычный гибрид планшета и ноутбука