Американские фондовые индексы во вторник снизились на фоне роста геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,03% - до 20651,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,24%, до 5866,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,14%, до 2353,78 пункта.

На прошлой неделе США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

Позже представитель Белого дома заявил, что США готовы снова нанести ракетные удары по сирийским войскам в случае осуществления новых химических атак, в которых Вашингтон обвиняет Дамаск.

Северная Корея на прошлой неделе провела неудачное испытание баллистической ракеты, после чего США направили ударную авиагруппу с авианосцем "Карл Винсон" в район Корейского полуострова.

"Геополитическая неопределенность заставляет переводить деньги в безопасные зоны. Золото по-прежнему пользуется спросом", - приводит агентство MarketWatch слова рыночного аналитика TopTradr Тони Кросса (Tony Cross).

Акции авиакомпании United Continental подешевели на 1,13% после скандала с авиакомпанией United Airline, грубо выдворившей из своего самолета пассажира из-за овербукинга.

Бумаги скидочного онлайн-ресурса RetailMeNot подскочили на 48% после соглашения о покупке сервиса компанией Harland Clarke.

Также инвесторы обратили внимание на вчерашние заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен о том, что регулятор будет повышать ключевую ставку постепенно и не будет торопиться с ужесточением монетарной политики. Федрезерв по-прежнему ожидает еще два подъема ставки в текущем году.