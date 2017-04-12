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Топливно-энергетический комплекс
Индексы США снизились 11 апреля на фоне роста геополитической напряженности
07:24 12.04.2017 |
Американские фондовые индексы во вторник снизились на фоне роста геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,03% - до 20651,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,24%, до 5866,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,14%, до 2353,78 пункта.
На прошлой неделе США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.
Позже представитель Белого дома заявил, что США готовы снова нанести ракетные удары по сирийским войскам в случае осуществления новых химических атак, в которых Вашингтон обвиняет Дамаск.
Северная Корея на прошлой неделе провела неудачное испытание баллистической ракеты, после чего США направили ударную авиагруппу с авианосцем "Карл Винсон" в район Корейского полуострова.
"Геополитическая неопределенность заставляет переводить деньги в безопасные зоны. Золото по-прежнему пользуется спросом", - приводит агентство MarketWatch слова рыночного аналитика TopTradr Тони Кросса (Tony Cross).
Акции авиакомпании United Continental подешевели на 1,13% после скандала с авиакомпанией United Airline, грубо выдворившей из своего самолета пассажира из-за овербукинга.
Бумаги скидочного онлайн-ресурса RetailMeNot подскочили на 48% после соглашения о покупке сервиса компанией Harland Clarke.
Также инвесторы обратили внимание на вчерашние заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен о том, что регулятор будет повышать ключевую ставку постепенно и не будет торопиться с ужесточением монетарной политики. Федрезерв по-прежнему ожидает еще два подъема ставки в текущем году.
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