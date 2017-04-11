Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются во вторник на фоне удорожания иены, а также роста геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.55 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,46% - до 3254,24 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,58%, до 1996,84 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,86% - до 24054,39 пункта, корейский KOSPI на 0,53%, до 2122,12 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,32% - до 5931,9 пункта, японский Nikkei 225 - уменьшался на 0,59%, до 18687,57 пункта.

Иена дорожает к доллару на фоне роста спроса на безопасные активы на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, Корейском полуострове, а также в преддверии выборов во Франции. Эта напряженность подстегивает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится японская валюта. Ее рост наносит урон японским компаниям, ориентированным на экспорт, так как снижает их доходы в иенах.

На этом фоне дешевели акции японского автопроизводителя Honda на 0,53%, а Suzuki - на 1,05%.

На корейские индексы влияют появившиеся в воскресенье сообщения СМИ о том, что США направили ударную авиагруппу с авианосцем "Карл Винсон" к Корейскому полуострову. В группу также входят два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, способными перехватывать баллистические ракеты. Возможное обострение ситуации на Корейском полуострове вызывает у трейдеров опасения.