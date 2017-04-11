Американские фондовые индексы в понедельник незначительно выросли на фоне ожидания инвесторами начала сезона корпоративных отчетов, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,01% - до 20658,02 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,05%, до 5880,93 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,07%, до 2357,16 пункта.

По оценкам экспертов, опрошенных агентством Рейтер, прибыль компаний сектора S&P 500 в первом квартале года выросла в среднем на 10,1%. В четверг свои финрезультаты опубликуют такие крупные банки, как JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo.

"Естественно, что прибыли будут направлять рынок вверх или вниз, и пока мы просто топчемся на месте в их ожидании", - сказал главный стратег по фондовым рынкам Federated Investors Фил Орландо (Phil Orlando), которого цитирует агентство MarketWatch.

Кроме того, в понедельник вечером глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен выступит в Мичигане. Инвесторы по обыкновению рассчитывают на намеки касательно возможных сроков следующего повышения базовой процентной ставки.