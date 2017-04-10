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Топливно-энергетический комплекс
Фондовые индексы Украины 10 апреля изменились разнонаправленно
18:55 10.04.2017 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,67% - до 1079,89 пункта, индекс ПФТС просел на 0,14% - до 272,53 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,6 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 388,26 млн грн, в том числе акциями - 0,29 млн грн.
В "индексной корзине" УБ подорожали акции Райффайзен Банка Аваль (+3,18%) и "Донбассэнерго" (+0,08%).
Снизились в цене акции "Центрэнерго" (-1,81%), "Укрнафты" (-0,15%) и "Мотор Сичи" (-0,09%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,31%) и "Мотор Сичи" (+0,27%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник вырос на 1,43% - до 638,34 пункта при объеме торгов 3,1 млн злотых (21 млн грн).
Среди индексных акций тройку лидеров роста составили бумаги "Садовая груп" (+21,43%), "Астарты" (+2,66%) и "Агротона" (+2,31%).
В "красной зоне" завершили торги только акции KDM Shipping (-0,2%).
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