Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно отрицательной динамикой из-за геополитической неопределенности, в частности, относительно ситуации в Сирии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,52%, до 3269,39 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,98%, до 2008,50 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,02%, до 24262,18 пункта, корейский KOSPI - на 0,86%, до 2133,32 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,86%, до 5912,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,71%, до 18797,88 пункта.

В центре внимания инвесторов по-прежнему находится ситуация с ракетным ударом США по Сирии. Эскалация конфликта вызывает опасения и неопределенность среди инвесторов и увеличивает спрос на безопасные активы.

Геополитическую неопределенность усиливают и сообщения о том, что США неожиданно развернули к берегам Южной Кореи ударную группу во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" (Carl Vinson). Она движется к Корейскому полуострову из Сингапура, изменив изначальный план захода в Австралию.

Как заявил агентству Франс Пресс главный рыночный стратег AxiTrader Грег Маккенна (Greg McKenna), атака со стороны США показала, что Америка не отступит от своей роли "мирового полицейского", несмотря на изоляционистскую риторику Дональда Трампа. "Это может стать сюрпризом для некоторых столиц, это потрясет глобальную геополитику, повысит неопределенность и повлияет на рынки", - отметил Маккенна.