Американские фондовые индексы завершили пятницу в "красной" зоне на фоне внутренних данных по рынку труда страны и новостей об ударе США по Сирии, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,03% - до 20656,10 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,02%, до 5877,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,08%, до 2355,54 пункта.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии "Шайрат" в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

"Если конфликт разрастется до наземной войны, то будут более сильные скачки, пока рынок рассматривает это как отдельное происшествие", - приводит агентство MarketWatch слова вице-президента Charles Schwab Рэнди Фредерика.

Уровень безработицы в США в марте упал до 4,5% с февральских 4,7%. Аналитики ожидали, что показатель составит 4,7%. В то же время число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях увеличилось на 98 тысяч, хотя эксперты полагали, что показатель вырастет сильнее - на 180 тысяч.