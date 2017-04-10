Финансовые новости
- |
- 10.04.17
- |
- 16:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Биржи США закрылись в минусе на новостях по Сирии и внутреннему рынку труда
07:12 10.04.2017 |
Американские фондовые индексы завершили пятницу в "красной" зоне на фоне внутренних данных по рынку труда страны и новостей об ударе США по Сирии, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,03% - до 20656,10 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,02%, до 5877,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,08%, до 2355,54 пункта.
В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии "Шайрат" в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.
Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.
"Если конфликт разрастется до наземной войны, то будут более сильные скачки, пока рынок рассматривает это как отдельное происшествие", - приводит агентство MarketWatch слова вице-президента Charles Schwab Рэнди Фредерика.
Уровень безработицы в США в марте упал до 4,5% с февральских 4,7%. Аналитики ожидали, что показатель составит 4,7%. В то же время число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях увеличилось на 98 тысяч, хотя эксперты полагали, что показатель вырастет сильнее - на 180 тысяч.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Кернел раскритиковал земельную реформу Гройсмана
ТОП-НОВОСТИ
|Рецидив проблем с российским автогазом вновь заставил трейдеров вернуться к изучению альтернативных путей снабжения
|С кем Тарута строит свою "консервативную" партию
|Почему я хочу сказать Валерии Гонтаревой "спасибо"
|Гонтарева решила подать в отставку с 10 мая
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар США в понедельник дорожает на заявлениях главы ФРБ Нью-Йорка
|Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
|CEO Barclays вынесли выговор и снизили зарплату
|Банк Англии пытался влиять на уровень ставки LIBOR в период финансового кризиса - BBC
|Биржи АТР закрылись 10 апреля в основном в минусе из-за геополитической напряженности
|НБУ купил $26 млн в ходе аукциона в понедельник
|ПриватБанк в ночь перед национализацией вывел свыше 16 млрд грн и требует дополнительной докапитализации - глава НБУ
Это интересно
|Смартфон Nubia Z17 Mini с SoC Snapdragon 653, 6 ГБ ОЗУ и двойной камерой оценён в 290 долларов
|Безос будет ежегодно продавать акции Amazon на $1 миллиард для финансирования космического проекта
|Запуск "бэушной" первой ступени обошелся SpaceX вполовину дешевле новой
|Apple извинилась за цилиндрический Mac Pro
|Что мы на самом деле имеем в виду, говоря "Я очень занят!"
|Apple запатентовала новый материал корпуса для iPhone, назвав его "жидкий металл"
|Audi и Porsche вместе разработают автомобили будущего