Крупнейшие банки и другие финансовые компании Уолл-стрит выражают недовольство новыми правилами Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), предполагающими больший контроль биржи над получаемыми в ходе торгов данными, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Разногласия возникли в связи с новой версией контракта, именуемого "Основное соглашение с пользователем" (), который обязаны подписать все компании, совершающие сделки на площадках биржи. В новом соглашении говорится, что все данные, которые брокеры отсылают оператору при покупке или продаже акций, принадлежат NYSE. При этом брокеры и крупные трейдеры настаивают, что эти данные должны находиться в их собственности.

Проблема в данном случае касается не только приватности данных, но и сугубо коммерческого аспекта - биржи обычно собирают всю указанную информацию, анализируют и продают, причем зачастую тем же самым фирмам, которые эту информацию предоставляют.

По словам источников, новым соглашением остались недовольны Citigroup, JPMorgan Chase и Goldman Sachs, а также электронные трейдеры Virtu Financial и KCG Holdings, однако комментарий удалось получить только от представителей Vitru.

"Конфликт наглядно демонстрирует важную проблему, на которую пытаются обратить внимание участники рынка и которая заключается в полном и неограниченном контроле биржи над рыночными данными и их ценообразованием, - заявил CEO Vitru Даг Сайфу. - Едва ли вы найдете еще один пример того, как лицензированная властями организация забирает у вас права на интеллектуальную собственность и продает ее вам же со значительной наценкой".

Отмечается, что биржи в целом и NYSE в частности стремятся максимизировать прибыль от продажи данных. Так, доля таких поступлений в выручке Intercontinental Exchange, владельца NYSE, в 2016 году составила 44% против всего 9% в 2011 году.

Источники сообщают, что десятки компаний уже подписали соглашение, остальные проводят консультации друг с другом и с юристами. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) пока сохраняет нейтралитет.

