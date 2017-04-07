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Биржи США закрылись в плюсе на ожидании встречи Трампа и Си Цзиньпина
07:21 07.04.2017 |
Американские фондовые индексы выросли в четверг на фоне ожидающейся первой встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,07% - до 20662,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,25%, до 5878,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 2357,49 пункта.
Трамп и Си Цзиньпин встретятся в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в четверг и пятницу. Лидеры, как ожидается, будут обсуждать двусторонние отношения, в частности, торговый дисбаланс, тайваньский вопрос, спор вокруг Южно-Китайского моря, а также ядерную проблему КНДР.
Инвесторы также ждут пятничных данных по рынку труда в стране и начала сезона корпоративных отчетов на следующей неделе. В четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 апреля, уменьшилось на 25 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 234 тысячи. Аналитики ожидали снижения показателя на 8 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели - до 250 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону увеличения на одну тысячу, до 259 тысяч.
Кроме того, участники рынка обратили внимание на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что США обдумывают "подходящий" ответ на химическую атаку в Идлибе, и России пришло время тщательно подумать о поддержке сирийского президента Башара Асада.
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