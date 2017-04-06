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Топливно-энергетический комплекс
Фондовые индексы Украины 6 апреля вернулись в "зеленую зону"
18:46 06.04.2017 |
Украинский рынок акций в четверг возобновил восходящую динамику: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,96% - до 1076,84 пункта, индекс ПФТС - на 0,16%, до 272,82 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,27 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 441,47 млн грн, в том числе акциями - 0,48 млн грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне".
В авангарде роста были бумаги "Укрнафты" (+2,23%), Райффайзен Банка Аваль (+1,78%) и "Донбассэнерго" (+1,52%).
На ПФТС прошли сделки с акциями "Центрэнерго" (+0,61%) и "Мотор Сичи" (+0,54%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв снизился на 0,73% - до 636,99 пункта при объеме торгов 2,66 млн злотых (18,2 млн грн).
Среди индексных акций дешевели бумаги KDM Shipping (-4%), "Кернела" (-2,81%) и "Астарты" (-0,13%).
В росте лидировали акции Coal Energy (+2,04%), KSG Agro (+1,85%) и "Милкиленда" (+1,44%).
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