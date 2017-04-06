Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.21 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,12% - до 3274,15 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,17%, до 2026,63 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,62% - до 24250,38 пункта, корейский KOSPI - на 0,62%, до 2147,77 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,52%, до 5845,70 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,51%, до 18577 пунктов.

В четверг Си Цзиньпин отправляется в американский штат Флорида для первой встречи с Дональдом Трампом. Встреча состоится в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в четверг и пятницу. Лидеры будут обсуждать двусторонние отношения, в частности, торговый дисбаланс, тайваньский вопрос, спор вокруг Южно-Китайского моря, а также ядерную проблему КНДР.

На фоне геополитической неопределенности инвесторы предпочитают уходить из рисковых активов в безопасные, что приводит к снижению котировок на фондовых рынках. Одним из безопасных активов считается иена, которая укрепляется к доллару перед переговорами лидеров США и Китая. Это негативно сказывается на котировках акций японских экспортеров, так как снижает их выручку в национальной валюте.

На фоне удорожания иены акции Mitsubishi Motor дешевеют на 0,89%, бумаги Honda - на 1,93%.

Инвесторы также отреагировали на слабую статистику по индексу деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере Китая. В марте показатель снизился до минимума с сентября 2016 года в 52,2 пункта против 53,6 пункта в феврале.