Американские фондовые индексы завершили среду в минусе после публикаций протоколов заседания комитета по открытым рынкам Федрезерва США, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,2% - до 20648,15 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,58% - до 5864,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,31% - до 2352,95 пункта.

Согласно протоколам, ФРС может изменить свою политику в части инвестиций в облигации до конца года. Большинство членов комитета также выступают за сокращение баланса ФРС в размере 4,5 триллиона долларов. По итогам мартовского заседания комитет повысил базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с прежнего уровня 0,5-0,75%.

"Часть оптимизма покинула рынок", - сказал старший инвестспециалист Cornerstone Financial Partners Крис Закарелли агентству Рейтер, объяснив снижение индексов признаками дополнительного ужесточения монетарной политики.

Ранее индексы росли на фоне внутренней статистики. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в марте выросло на 263 тысячи по сравнению с февралем. При этом эксперты ожидали меньшего роста показателя - на 187 тысяч.

Между тем, индекс деловой активности в сфере услуг США в марте снизился до 55,2% с февральского уровня в 57,6%, тогда как аналитики ожидали индикатор на уровне 57%.