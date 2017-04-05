Финансовые новости
- |
- 05.04.17
- |
- 22:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Фондовые индексы Украины в среду скорректировались вниз
22:39 05.04.2017 |
Украинские биржевые индексы завершили торги в среду умеренным снижением в рамках коррекции после нескольких дней роста: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,38% - до 1065,61 пункта, индекс ПФТС - на 0,21%, до 272,39 пункта.
Объем торгов на УБ составил 9 млн грн, в том числе акциями 8,4 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 80,9 млн грн, в том числе акциями - 0,28 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-2%), "Центрэнерго" (-0,9%) и "Мотор Сичи" (-0,54%).
Выросли в цене только акции "Укрнафты" (+3,7%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,31%) и "Мотор Сичи" (-0,31%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,27% - до 641,68 пункта при объеме торгов 3,15 млн злотых (24 млн грн).
Все индексные акции завершили торги в "красной зоне". Тройку лидеров снижения составили бумаги "Милкиленда" (-10,68%), Coal Energy (-2,97%) и "Агротона" (-1,46%).
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Международные резервы НБУ увеличились до $16,7 млрд после перечисления траншей от МВФ и ЕС
Средства по четвертому траншу на общую сумму 1 млрд долларов поступили несколькими частями в разных валютах: 367 млн СПЗ, 200 млн фунтов стерлингов, 146 млн евро, 92 млн долларов. Кроме того, ЕС перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи на сумму 600 млн евро.
|Большинство экспертов не видит оснований для отставки правительства Гройсмана
|В меморандуме с МВФ отмечается необходимость легализовать в Украине добычу янтаря и азартные игры
|Бизнес-климат в Украине остается неудовлетворительным - ЕБРР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фондовые индексы Украины в среду скорректировались вниз
|Золото дешевеет 5 апреля после публикации статистики рынка труда США
|Международные резервы Украины в марте снизились на 2,2% - НБУ
|Совет НБУ одобрил перечисление Нацбанком 47,8 млрд гривен прибыли в госбюджет в 2017
|Международные резервы НБУ увеличились до $16,7 млрд после перечисления траншей от МВФ и ЕС
Средства по четвертому траншу на общую сумму 1 млрд долларов поступили несколькими частями в разных валютах: 367 млн СПЗ, 200 млн фунтов стерлингов, 146 млн евро, 92 млн долларов. Кроме того, ЕС перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи на сумму 600 млн евро.
|Доллар дорожает 5 апреля на позитивных данных по рынку труда в США
Это интересно
|Android впервые обошла Windows по объёму интернет-трафика, потребляемого соответствующими устройствами
|Samsung Galaxy S8 должен был иметь сканер отпечатка пальца в дисплее
|Tesla обошла по капитализации Ford Motor
|Avon меняет стратегию, чтобы выбраться из убытков
|Квартиры в самом высоком небоскребе мира подешевели на 25% за год
|Фишинговые атаки на клиентов авиакомпаний заканчиваются успехом в 90 случаях из 100
|Топ-9 лучших стран для предпринимательства