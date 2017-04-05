Украинские биржевые индексы завершили торги в среду умеренным снижением в рамках коррекции после нескольких дней роста: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,38% - до 1065,61 пункта, индекс ПФТС - на 0,21%, до 272,39 пункта.

Объем торгов на УБ составил 9 млн грн, в том числе акциями 8,4 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 80,9 млн грн, в том числе акциями - 0,28 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-2%), "Центрэнерго" (-0,9%) и "Мотор Сичи" (-0,54%).

Выросли в цене только акции "Укрнафты" (+3,7%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,31%) и "Мотор Сичи" (-0,31%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,27% - до 641,68 пункта при объеме торгов 3,15 млн злотых (24 млн грн).

Все индексные акции завершили торги в "красной зоне". Тройку лидеров снижения составили бумаги "Милкиленда" (-10,68%), Coal Energy (-2,97%) и "Агротона" (-1,46%).

