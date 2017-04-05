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Украина обязалась расширить полномочия НКЦБФР в соответствие с требованиями IOSCO - меморандум с МВФ
12:57 05.04.2017 |
Украина обязалась расширить полномочия и усилить независимость Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в соответствии с требованиями многостороннего Меморандума о взаимопонимании по консультированию, сотрудничеству и обмену информацией Международной организации регуляторов рынков ценных бумаг (IOSCO MMoU).
Соответствующее обязательство содержится в меморандуме Украины с Международным валютным фондом (МВФ).
Согласно документу, Верховная Рада к концу апреля 2017 года обязана принять законодательство, что даст Нацкомиссии возможность: проводить проверки профучастников; осуществлять аудит любого юридического или физического лица на предмет соблюдения законов на рынке ценных бумаг; запрашивать и получать без исключений информацию о любом физическом или юридическом лице для проверки соблюдения им законов на рынке ценных бумаг (таких, как банковская тайна и защита персональных данных); обмениваться информацией с иностранными регуляторами рынка ценных бумаг; использовать свои полномочия для предоставления помощи иностранным регуляторам; принимать регуляторные акты без какого-либо согласования/утверждения/регистрации; получить доступ к новым источникам финансирования.
Указанным законодательством также должны быть предусмотрены: правовая защита главы, членов и служащих НКЦБФР; условия конфиденциальности и рамки защиты данных для предотвращения их неправомерного разглашения; требования конфиденциальности к руководству и служащим НКЦБФР; административные и уголовные санкции за неправомерное разглашение конфиденциальной информации даже после завершения службы в Нацкомиссии.
Помимо этого, НКЦБФР намерена реформировать внутреннюю структуру и процедуры: вместо секторальной структуры регулятора должна быть внедрена функциональная.
"Смена организационной модели позволит максимально сбалансировать функции структурных подразделений, сделает невозможным дублирование процессов, приблизит распределение функций между подразделениями регулятора к лучшим международным практикам", - отмечается в документе.
Соответствующий план действий с четкими квартальными целевыми показателями должен быть согласован с экспертами МВФ к концу 2017 года. Он будет внедряться в течение следующих после согласования 18 месяцев.
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|Украина обязалась расширить полномочия НКЦБФР в соответствие с требованиями IOSCO - меморандум с МВФ
Украина обязалась расширить полномочия и усилить независимость НКЦБФР в соответствии с требованиями многостороннего Меморандума о взаимопонимании по консультированию, сотрудничеству и обмену информацией Международной организации регуляторов рынков ценных бумаг.
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