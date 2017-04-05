Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно с положительной динамикой, в то время как инвесторы отыгрывали субботнюю новость о создании новой экономической зоны Сюнъань (Xiongan) в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,48%, до 3270,31 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,85%, до 2023,20 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,57%, до 24400,80 пункта, корейский KOSPI - опустился на 0,01%, до 2160,85 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,33%, до 5876,20 пункта, а японский Nikkei 225 - на 0,27%, до 18861,27 пункта.

В субботу китайские власти объявили о создании новой экономической зоны Сюнъань в провинции Хэбэй, пишет агентство Блумберг. Она расположена в 100 километрах от Пекина. Отмечается, что государство приостановило продажу недвижимости в этой зоне с целью избежать спекуляций. Биржи материкового Китая были закрыты в понедельник и вторник из-за национального праздника - Дня поминовения усопших, поэтому рынки отреагировали на это событие в среду.

По словам аналитика в Northeast Securities Co. Шеня Чжэнъяна (Shen Zhengyang), мнение которого приводит агентство, "ралли" на рынках связано с тем, что инвесторы отыгрывают решение по созданию новой экономической зоны.

Азиатским биржам помогло и удорожание нефти. Мировые цены на нефть росли во время торгов примерно на 0,5%, обновляя максимумы с 8 марта на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов этого сырья в США. Согласно отчету API, запасы нефти в США за неделю уменьшились на 1,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали более слабого снижения - на 435 тысяч баррелей.

На этом фоне подорожали акции энергокомпаний региона. Бумаги китайской PetroChina подорожали на 1,27%, а Sinopec - на 1,56%.