Американские фондовые индексы во вторник немного подросли на фоне ожидания инвесторами встречи президента США и председателя КНР, а также сезона отчетностей, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,19% - до 20689,24 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,07%, до 5898,61 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,06%, до 2360,16 пункта.

Дональд Трамп встречается с Си Цзиньпином в пятницу. В этот же день будут опубликованы и важные данные по уровню безработицы и числу рабочих мест в США от Минтруда страны. Укрепление рынка труда является одним из главных условий повышения базовой процентной ставки ФРС США.

В среду будет опубликован протокол мартовского заседания ФРС, когда комитет по открытым рынкам ФРС повысил базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с прежнего уровня 0,5-0,75%. Трейдеры по обыкновению рассчитывают на хоть какие-то намеки о планах регулятора по поводу дальнейшего повышения ставок.

Дефицит торгового баланса страны в феврале снизился на 4,6 миллиарда долларов, или на 9,5% по сравнению с показателем января, до 43,6 миллиарда долларов. Аналитики ожидали, что показатель снизился до 44,9 миллиарда долларов с январского показателя в 48,5 миллиарда долларов.

"Присутствует затаенное беспокойство, что экономический рост теряет импульс. Пятничные данные по рынку труда, особенно рост зарплаты и типы новых рабочих мест, будут полезны с точки зрения предоставления данных, указывающих на траекторию экономики, так же, как и взгляды ФРС на экономику и инфляцию", - считает рыночный стратег Prudential Financial Куинси Кросби (Quincy Krosby), чьи слова приводит агентство MarketWatch.