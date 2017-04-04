Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились во вторник в ожидании встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, намеченной на эту неделю.

Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,9%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%.

Биржи Китая и Гонконга закрыты во вторник в связи с праздником (Цинмин - День поминовения усопших).

Помимо встречи лидеров США и Китая, трейдеры фокусируются на сигналах о дальнейшей политике Банка Японии и Европейского центрального банка (ЕЦБ), отмечает управляющий директор Parry International Trading Ltd. в Гонконге Гэвин Пэрри.

По его словам, "ястребиный" тон недавних комментариев представителей ЕЦБ, а также планы Банка Японии по покупке японских госбумаг увеличивают беспокойство трейдеров.

"Политика центробанков является неявной силой, оказывающей влияние на фондовый рынок", - цитирует Г.Пэрри MarketWatch.

Укрепление иены во вторник, связанное с резко возросшим после теракта в Санкт-Петербурге спросом на валюты "тихой гавани", способствовало снижению котировок акций японских экспортеров.

Акции Honda Motor Co. подешевели по итогам торгов на 2,7%. Продажи японского автопроизводителя в США в марте текущего года уменьшились на 0,7%.

Toyota Motor, крупнейший японский автопроизводитель, сократила продажи на американском рынке в прошлом месяце на 2,1%. Акции компании во вторник подешевели на 1%.

Резервный банк Австралии (RBA) по итогам заседания во вторник сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне - 1,5% годовых, что совпало с ожиданиями экспертов.

"Руководство центробанка решило, что сохранение стабильной политики будет согласовываться с устойчивостью экономического роста и планами достижения целевого показателя инфляции через некоторое время", - отмечается в сообщении RBA.

Согласно прогнозу RBA, ВВП Австралии в 2017 году увеличится на 3%.

Тем временем индийский фондовый индекс S&P BSE Sensex вырос по итогам торгов на 1%, достигнув максимума за два года благодаря активизации иностранных инвесторов, с оптимизмом оценивающих политику премьер-министра страны Нарендры Моди.

Чистый приток средств зарубежных инвесторов в акции и облигации индийских компаний в марте составил $8,57 млрд, пишет газета The Wall Street Journal. Инвесторы надеются, что Н.Моди воспользуется своей растущей популярностью, чтобы ускорить реформы в стране, а также реализовать планы оживления индийской экономики.

S&P BSE Sensex с начала 2017 года прибавил более 11%.

