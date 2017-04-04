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Фондовые индексы США снизились после слабого производственного отчета
07:39 04.04.2017 |
Американские фондовые индексы начали 2-й квартал с потерь.
Industrial Average опустился на 13 пунктов, или на 0,1%, до 20650 пунктов. Nasdaq Composite теряет 0,3%.
Инвесторы делают ставку на укрепление экономики США и в последнее время стали отказываться от акций, пользовавшихся популярностью сразу после выборов.
Акции финансовых компаний в понедельник показывают худшие результаты. Индекс крупных коммерческих банков KBW Nasdaq потерял 0,2%.
Как показали данные, ситуация в производственной сфере США в марте слегка ухудшилась. Согласно Институту управления поставками (ISM), индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы упал с 57,7, зафиксированных в феврале, до 57,2.
Согласно Tradeweb, доходность 10-летних гособлигаций США снизилась до 2,351% с 2,396% в пятницу.
Индекс доллара WSJ, оценивающий его курс к 16 валютам, набрал менее 0,1%.
Инвесторы, вероятно, по-прежнему будут следить за развитием политического курса США, включая потенциальную реформу налогообложения и встречу между президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Китая Си Цзиньпином, которая может пролить свет на торговые перспективы стран.
Как отметил Бред Макмиллан, инвестиционный директор Commonwealth Financial Network, рынки пытаются адаптироваться "к перспективам политики Вашингтона, и сейчас это вызывает наибольшие волнения".
На этой неделе должны быть опубликованы ежемесячные данные по рабочим местам в США и протоколы мартовского заседания ФРС, на котором члены центробанка проголосовали в пользу повышения процентных ставок - третьего с финансового кризиса. В пятницу Трамп подписал указы, призванные ограничить несправедливые, на его взгляд, методы торговли.
Как указал Кришна Мемани, инвестиционный директор OppenheimerFunds, в плане торговой политики он ожидает "больше слов, чем дела". На его взгляд, оценки акций в США становятся справедливыми.
"Зарубежные рынки выглядят куда более привлекательно, - пояснил он. - Благодаря устойчивым позициям рынков развивающихся стран и Европы я питаю надежды на рост прибыли европейских компаний в следующие несколько кварталов".
Как в понедельник показали данные, уровень безработицы в еврозоне в феврале достиг минимума с 2009 года. Это в очередной раз показывает, что в начале года рост экономики региона слегка ускорился.
Stoxx Europe 600 потерял 0,5%, тогда как в Азии торги прошли с небольшим приростом.
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