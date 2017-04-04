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Топливно-энергетический комплекс
Рынок акций Украины завершил торги в 3 апреля ростом биржевых индексов
20:07 03.04.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги в понедельник ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 2,29% - до 1065,88 пункта, индекс ПФТС - на 0,1%, до 272,76 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,3 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 666,5 млн грн, в том числе акциями - 0,28 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+5,54%), "Укрнафты" (+1,73%) и "Донбассэнерго" (+0,91%).
В "красной зоне" завершили торги только акции "Центрэнерго" (-0,03%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,45%) и "Центрэнерго" (+0,19%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник вырос на 0,51% - до 640,43 пункта при объеме торгов 3,2 млн злотых (21,6 млн грн).
В "индексной корзине" в росте лидировали бумаги агрохолдинга ИМК (+1,94%), "Кернела" (+0,63%) и "Астарты" (+0,59%).
Тройку лидеров снижения составили бумаги Coal Energy (-7,41%), KDM Shipping (-4,04%) и "Милкиленда" (-2,54%).
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