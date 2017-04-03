Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник выросли в ожидании встречи лидеров США и Китая позднее на этой неделе, пишет MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился на 0,3%. В январе-марте он подскочил на 8,8%, что стало лучшим квартальным приростом с 2012 года.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix за день прибавили соответственно 0,39% и 0,29%, в том числе из-за снижения курса иены.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия среди крупных компаний перерабатывающей промышленности Японии, в первом квартале вырос до 12 пунктов по сравнению с 10 пунктами в октябре-декабре 2016 года год, свидетельствуют данные Банка Японии. Рост индикатора означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, превысил долю тех, кто так не считает.

Рынок воспринял эту новость как позитивную, хотя подъем индикатора оказался слабее ожиданий. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики прогнозировали в среднем увеличение до 15 пунктов. Эксперты рассчитывали на существенное улучшение показателя, учитывая восстановление экспорта Японии, а также прибылей компаний на фоне ослабления курса иены и подъема глобального спроса.

Котировки акций Meiji Holdings Co., выпускающей шоколад, выросли по итогам торгов на 3,1%, производителя напитков Suntory Beverage & Food - на 1,9%.

В то же время рыночная стоимость Toshiba упала на 5,5%. В выходные СМИ сообщили, что компания может пропустить установленный на 11 апреля дедлайн публикации отчетности за третий финансовый квартал. В четверг и пятницу цена акций Toshiba выросла на 10% после объявления о банкротстве Westinghouse - проблемной американской "дочки" японской компании.

Акции Dai-ichi Life Holdings подешевели на 2,5%. Страховщик ухудшил прогноз скорректированной прибыли на текущий финансовый год до 180 млрд иен с ранее ожидавшихся 220 млрд иен.

Южнокорейский индекс Kospi в понедельник увеличился на 0,34%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 прибавил 0,13%.

Сдерживающее влияние на рост рынка оказала слабая статистика. Розничные продажи в Австралии в феврале неожиданно сократились на 0,1%. Экономисты ожидали повышения на 0,3%.

Гонконгский Hang Seng по итогам сессии увеличился на 0,62%.

Биржи материкового Китая и Тайваня не работают в связи с праздничными днями.

