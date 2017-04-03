Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рынки акций Азии 3 апреля продолжили рост после лучшего квартала за 5 лет

13:51 03.04.2017 |

Фондовый рынок

 

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник выросли в ожидании встречи лидеров США и Китая позднее на этой неделе, пишет MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился на 0,3%. В январе-марте он подскочил на 8,8%, что стало лучшим квартальным приростом с 2012 года.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix за день прибавили соответственно 0,39% и 0,29%, в том числе из-за снижения курса иены.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия среди крупных компаний перерабатывающей промышленности Японии, в первом квартале вырос до 12 пунктов по сравнению с 10 пунктами в октябре-декабре 2016 года год, свидетельствуют данные Банка Японии. Рост индикатора означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, превысил долю тех, кто так не считает.

Рынок воспринял эту новость как позитивную, хотя подъем индикатора оказался слабее ожиданий. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики прогнозировали в среднем увеличение до 15 пунктов. Эксперты рассчитывали на существенное улучшение показателя, учитывая восстановление экспорта Японии, а также прибылей компаний на фоне ослабления курса иены и подъема глобального спроса.

Котировки акций Meiji Holdings Co., выпускающей шоколад, выросли по итогам торгов на 3,1%, производителя напитков Suntory Beverage & Food - на 1,9%.

В то же время рыночная стоимость Toshiba упала на 5,5%. В выходные СМИ сообщили, что компания может пропустить установленный на 11 апреля дедлайн публикации отчетности за третий финансовый квартал. В четверг и пятницу цена акций Toshiba выросла на 10% после объявления о банкротстве Westinghouse - проблемной американской "дочки" японской компании.

Акции Dai-ichi Life Holdings подешевели на 2,5%. Страховщик ухудшил прогноз скорректированной прибыли на текущий финансовый год до 180 млрд иен с ранее ожидавшихся 220 млрд иен.

Южнокорейский индекс Kospi в понедельник увеличился на 0,34%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 прибавил 0,13%.

Сдерживающее влияние на рост рынка оказала слабая статистика. Розничные продажи в Австралии в феврале неожиданно сократились на 0,1%. Экономисты ожидали повышения на 0,3%.

Гонконгский Hang Seng по итогам сессии увеличился на 0,62%.

Биржи материкового Китая и Тайваня не работают в связи с праздничными днями.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

15:59 Аль­фа-банк (Укра­и­на) ожи­да­ет сли­я­ние с Укр­соц­бан­ком в те­че­ние 1,5-2 лет

15:41 Опе­ра­тив­ное со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны

15:33 Ев­ро по­чти ста­би­лен 3 ап­ре­ля по­сле за­яв­ле­ний Пра­та из ЕЦБ

13:57 НБУ с на­ча­ла го­да по­пол­нил ре­зер­вы на меж­бан­ке на $131 мил­ли­он

13:51 Рын­ки ак­ций Азии 3 ап­ре­ля про­дол­жи­ли рост по­сле луч­ше­го квар­та­ла за 5 лет

12:24 НБУ от­ри­ца­ет ин­фор­ма­цию о на­пи­са­нии Гон­та­ре­вой за­яв­ле­ния об уволь­не­нии

11:12 Ва­ле­рия Гон­та­ре­ва: Я свою мис­сию вы­пол­ни­ла

10:53 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 31.03.2017

10:50 Остат­ки средств на кор­ре­спон­дент­ских и тран­зит­ных сче­тах бан­ков 3 ап­ре­ля

10:37 НБУ про­дал 31 мар­та бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 17 122 млн гри­вен

10:30 Зо­ло­то сни­жа­ет­ся в цене 3 ап­ре­ля в ожи­да­нии ста­ти­сти­ки де­ло­вой ак­тив­но­сти в США

10:27 31 мар­та объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке умень­шил­ся на $66,4 млн до $106,3 млн

07:30 Бир­жи США за­вер­ши­ли тор­ги 31 мар­та в ми­ну­се

31.03 Курс дол­ла­ра на меж­бан­ке начнет ап­рель с ро­ста

31.03 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 31 мар­та

• дальше…

16:06 НАБУ взя­лось за по­став­щи­ков уг­ля на "Центрэнерго"

15:29 Це­ны на нефть сла­бо из­ме­ня­ют­ся 3 ап­ре­ля, Brent тор­гу­ет­ся на уровне $53,58 за бар­рель

14:20 Ка­б­мин на­ме­рен утвер­дить за­ко­но­про­ект о вве­де­нии об­ще­го де­кла­ри­ро­ва­ния до­хо­дов физ­ли­ца­ми до 2018

14:16 Ка­б­мин на­ме­рен во 2-м квар­та­ле рас­смот­реть за­ко­но­про­ект о вве­де­нии на­ло­га на вы­ве­ден­ный ка­пи­тал

13:44 Укра­и­на в I кв. со­кра­ти­ла вы­пуск про­ка­та и ста­ли на 8%, чу­гу­на - на 14%, кок­са - на 21%, на­рас­ти­ла труб на треть

12:35 НКРЭКУ пред­ло­жит Ка­б­ми­ну ком­пен­си­ро­вать рост пла­ты за рас­пре­де­ле­ние га­за для ча­сти по­тре­би­те­лей за счет це­ны га­за по PSO

12:28 Бюд­жет­ная де­кла­ра­ция бу­дет вне­се­на в пар­ла­мент до 1 июня 2017г - ми­нистр финан­сов

12:10 Укра­и­на за 3 мес. уве­ли­чи­ла до­бы­чу га­за на 1,3% - опе­ра­тив­ные дан­ные

12:07 Ка­б­мин утвер­дил план раз­ви­тия Укра­и­ны до 2020 го­да

11:37 По­ро­шен­ко одоб­рил ра­ти­фи­ка­цию кон­вен­ции с Люк­сем­бур­гом об из­бе­жа­нии двой­но­го на­ло­го­об­ло­же­ния

• дальше…

15:39 В мет­ро Санкт-Пе­тер­бур­га про­гре­ме­ли взры­вы

14:31 FT: ФБР со­здаст спец­от­дел для рас­сле­до­ва­ния по Рос­сии

14:27 На вы­бо­рах в Ар­ме­нии по­бе­ди­ла пра­вя­щая пар­тия

14:14 Пре­зи­дент До­дон по­ве­дет Мол­да­вию в ЕАЭС да­же про­тив во­ли пар­ла­мен­та

11:46 В Япо­нии всту­пил в си­лу при­зна­ю­щий бит­ко­и­ны пла­теж­ным сред­ством за­кон

10:19 Мол­до­ва от­ка­за­лась от при­дне­стров­ской элек­тро­энер­гии в поль­зу укра­ин­ской

08:37 Лон­дон не­до­во­лен вклю­че­ни­ем Ги­брал­та­ра в про­цесс "брексита"

08:30 Трамп за­явил о го­тов­но­сти США в оди­ноч­ку дей­ство­вать про­тив КНДР

08:23 Алек­сандр Ву­чич по­беж­да­ет на вы­бо­рах пре­зи­ден­та Сер­бии

31.03 Пен­та­гон обес­по­ко­ен ак­тив­но­стью Рос­сии в Аф­га­ни­стане

31.03 Топ-9 луч­ших стран для пред­при­ни­ма­тель­ства

31.03 Ни­дер­лан­ды на­ча­ли круп­ное бан­ков­ское рас­сле­до­ва­ние

31.03 Тил­лер­сон при­звал НАТО об­су­дить от­вет на агрес­сию Рос­сии

31.03 Из­ра­иль впер­вые за 20 лет по­стро­ит но­вое по­се­ле­ние на За­пад­ном бе­ре­гу

31.03 WSJ: Экс-со­вет­ник Трам­па Май­кл Флинн го­тов дать по­ка­за­ния о свя­зях с РФ в об­мен на им­му­ни­тет

• дальше…

13:40 Об­зор рын­ка част­ных до­мов Ки­е­ва: ян­варь – март 2017 г.

13:30 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: март 2017 г.

12:58 Об­зор цен на квар­ти­ры в но­вострой­ках Ки­е­ва: март 2017 г.

28.03 Что озна­ча­ет сда­ча на ме­тал­ло­лом крей­се­ра "Украина"

27.03 По­тен­ци­аль­ные не­мец­кие ин­ве­сто­ры про­ек­та По­доль­ско-Вос­кре­сен­ско­го мо­ста в Ки­е­ве оце­ни­ва­ют его сто­и­мость в €300 млн

24.03 Ка­б­мин рас­про­стра­нил упро­щен­ную ре­ги­стра­цию бра­ка на всю стра­ну

21.03 Укра­и­на опе­ре­жа­ет Рос­сию по по­ка­за­те­лю ка­че­ства жиз­ни в рей­тин­ге дан­ных Numbeо

17.03 "Укрпошта" со­кра­ща­ет сро­ки до­став­ки от­прав­ле­ний в Ки­е­ве до 24 ча­сов

17.03 Пер­спек­ти­вы раз­ви­тия укра­ин­ско­го во­ен­но­го фло­та в на­ча­ле мар­та по­лу­чи­ли ре­аль­ные очер­та­ния

14.03 В Ки­ев­ской об­ла­сти про­дол­жа­ет­ся стро­и­тель­ный бум

10.03 Ка­б­мин одоб­рил под­пи­са­ние со­гла­ше­ния с Тур­ци­ей о вза­им­ном въез­де граж­дан по ID-кар­точ­кам

03.03 Об­зор вто­рич­но­го рын­ка жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

03.03 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

01.03 Стро­и­тель­ство транс­порт­ной раз­вяз­ки на Шу­ляв­ке нач­нет­ся в кон­це го­да - Клич­ко

28.02 Об­ва­лив­ший­ся мост на Шу­ляв­ке станет сим­во­лом без­дей­ствия Клич­ко

• дальше…

11:12 Ва­ле­рия Гон­та­ре­ва: Я свою мис­сию вы­пол­ни­ла

09:07 Пас­халь­ное пе­ре­ми­рие. "Гибриды" го­то­вят удар в об­ход Ма­ри­у­по­ля

31.03 Кто та­кой оли­гарх Ке­са­ев, ко­то­ро­го обыс­ки­ва­ет ГПУ из-за ОРДЛО

31.03 По­че­му пар­тии Ко­ло­мой­ско­го и Ти­мо­шен­ко рас­пла­чи­ва­ют­ся за парт­взно­сы

31.03 По­че­му пре­кра­ще­ние ог­ня на Дон­бас­се вновь бу­дет фик­ци­ей

31.03 Изоб­ра­жая жерт­ву. Как гла­ва НАПК по­шла пу­тем скан­даль­ных от­став­ни­ков

31.03 Во­ло­дарі мікро­фо­ну. Хто з політиків не га­яв ча­су на політич­них ток-шоу

31.03 Ве­че­ром 30-го мар­та под Ав­де­ев­кой и по всей ли­нии фрон­та про­изо­шло ощу­ти­мое обостре­ние

31.03 Па­на­ма от­ка­за­лась предо­ста­вить Кась­ки­ву по­ли­ту­бе­жи­ще

30.03 По­ро­шен­ко дал по­ру­че­ние Ген­шта­бу ВСУ и Ми­но­бо­ро­ны о пре­кра­ще­нии ог­ня в зоне АТО на Дон­бас­се с 1 ап­ре­ля

30.03 По­чти оса­да. К че­му при­ве­дут бои под До­ку­ча­ев­ском

30.03 Станет ли Ав­де­ев­ка уль­ти­ма­ту­мом к "Мин­ску-3"

30.03 За­чем Грой­сман уви­ли­чи­ва­ет со­став на­блю­да­тель­но­го со­ве­та НАК "Наф­то­газ Украины"

30.03 Гла­вой Выс­ше­го админ­су­да по­втор­но из­бран су­дья Не­чи­тай­ло

30.03 Суд по "дол­гу Януковича": Мин­фин объ­яс­нил, что про­изо­шло

• дальше…

14:40 Фишин­го­вые ата­ки на кли­ен­тов авиа­ком­па­ний за­кан­чи­ва­ют­ся успе­хом в 90 слу­ча­ях из 100

31.03 Blue Origin по­ка­за­ла ин­те­рьер кап­су­лы для кос­ми­че­ских ту­ри­стов

31.03 SsangYong рас­крыл все по­дроб­но­сти о но­вом Rexton

31.03 Бо­лее 70 дви­га­те­лей для «Про­то­на» ока­за­лись бра­ко­ван­ны­ми

31.03 SpaceX впер­вые в ис­то­рии по­втор­но за­пу­сти­ла ис­поль­зо­ван­ную ра­ке­ту

30.03 Все боль­ше тех­но­ло­ги­че­ских стар­та­пов за­ни­ма­ют­ся кос­мо­сом

30.03 Samsung на­це­ли­лась на ки­но­те­ат­ры, пред­ста­вив 4K-дис­плей с диа­го­на­лью бо­лее 10 мет­ров

30.03 Tesla рас­ши­ри­ла воз­мож­но­сти си­сте­мы ав­то­пи­ло­ти­ро­ва­ния но­вых элек­тро­ка­ров

30.03 Де­шё­вые ки­тай­ские смарт­фо­ны риску­ют остать­ся в про­шлом

30.03 Маск под­твер­дил, что у се­рий­ной Tesla Model 3 не бу­дет при­бор­ной па­не­ли

30.03 Пред­став­ле­ны смарт­фо­ны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+

29.03 Ки­бе­р­ата­ки в 2016 го­ду при­ве­ли к ком­про­ме­та­ции 1,4 млрд за­пи­сей дан­ных

29.03 По­че­му кое-кто все вре­мя опаз­ды­ва­ет, и что мож­но с этим по­де­лать

29.03 Skoda рас­кры­ла пред­вест­ни­ка ку­пе­об­раз­но­го крос­со­ве­ра

29.03 10 лю­би­мых книг зна­ме­ни­тых пред­при­ни­ма­те­лей

• дальше…

29.03 10 лю­би­мых книг зна­ме­ни­тых пред­при­ни­ма­те­лей

28.03 Ха­лил Ра­фа­ти: как быв­ший нар­ко­ман стал мил­ли­о­не­ром

27.03 Со­бе­се­до­ва­ние: 15 во­про­сов, ко­то­рые нель­зя за­да­вать

23.03 По­че­му про­грам­мы дол­го­сроч­но­го сти­му­ли­ро­ва­ния ино­гда не ра­бо­та­ют

21.03 Как во­семь сер­дец по­мо­га­ли Дэ­ви­ду Рок­фел­ле­ру пра­вить ми­ром

15.03 По­че­му на­чаль­ник от­вер­га­ет все ва­ши хо­ро­шие идеи

14.03 Ущерб от ис­поль­зо­ва­ния бот­не­тов в сфе­ре ре­кла­мы в США оце­ни­ва­ет­ся в $31 млрд.

13.03 Как при­влечь вни­ма­ние на­чаль­ни­ка, но не рас­сер­дить его

10.03 Уче­ные вы­чис­ли­ли луч­шее вре­мя, чтобы про­сить по­вы­ше­ния зар­пла­ты

09.03 12 спо­со­бов до­ка­зать ра­бот­ни­ку его не­ком­пе­тент­ность

07.03 Три вред­ных при­выч­ки, из-за ко­то­рых вас не по­вы­сят на ра­бо­те

06.03 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

01.03 Как най­ти ин­те­рес­ные идеи для биз­не­са

27.02 До­би­ва­е­тесь по­вы­ше­ния? Сна­ча­ла по­го­во­ри­те с ком­пью­те­ром

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно