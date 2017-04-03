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Топливно-энергетический комплекс
Биржи США завершили торги 31 марта в минусе
07:30 03.04.2017 |
Американские фондовые индексы завершили последний день марта снижением на фоне внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,31% - до 20663,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,04%, до 5911,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,23%, до 2362,72 пункта.
Между тем, по итогам первого квартала все индексы выросли - Dow Jones прибавил 4,5%, NASDAQ - 10%, а S&P 500 - 5,5%.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в марте, по окончательной оценке, вырос до 96,9 пункта с 96,3 пункта в феврале. Однако аналитики ожидали большего роста индикатора - до 97,6 пункта с февральской отметки. По предварительной оценке, мартовский показатель составил 97,6 пункта.
Кроме того, потребительские доходы в стране в феврале увеличились на 57,7 миллиарда долларов, или на 0,4% по сравнению с январем, расходы выросли на 7,4 миллиарда долларов, или на 0,1%. Аналитики ожидали роста доходов в месячном выражении на 0,4%, а расходов - на 0,2%.
Теперь участники рынка ждут квартальных отчетов американских компаний. По прогнозам аналитиков, опрошенные агентством Рейтер, средняя прибыль компаний сектора S&P 500 в первом квартале выросла на 10,1%. "Конечно, это будет поводом для беспокойства, если прибыль не увеличится настолько, насколько ожидается", - цитирует агентство аналитика компании Robert W. Baird Брюса Биттлса (Bruce Bittles).
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Также, до конца 2 квартала при участии секретариата Энергетического сообщества должен быть подготовлен предварительный перечень активов, материально-технических и других ресурсов, которые необходимы для эффективной работы ПАО "Магистральные газопроводы Украины".
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