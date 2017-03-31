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Топливно-энергетический комплекс
Фондовые индексы Украины 31 марта изменились разнонаправленно
18:24 31.03.2017 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,11% - до 1042,06 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,23% - до 272,49 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,55 млн грн, в том числе акциями 7,26 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 569,9 млн грн, в том числе акциями - 0,59 млн грн.
Среди индексных акций УБ выросли в цене бумаги Райффайзен Банка Аваль (+4,71%), "Донбассэнерго" (+3,17%) и "Центрэнерго" (+0,17%).
В "красной зоне" завершили сессию акции "Укрнафты" (-2%) и "Мотор Сичи" (-0,76%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Днепровагонмаша" (-0,1%), "Центрэнерго" (-0,19%), банка "Пивденный" (-0,65%) и "Мотор Сичи" (-1,33%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв снизился на 0,37% - до 635,71 пункта при объеме торгов 1,16 млн злотых (7,83 млн грн).
В "индексной корзине" с отрицательной динамикой лидировали бумаги KSG Agro (-2,11%), "Агротона" (-1,97%) и "Кернела" (-1,97%).
В "зеленой зоне" торговались акции KDM Shipping (+8,33%), "Астарты" (+1,04%) и агрохолдинга ИМК (+0,91%).
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