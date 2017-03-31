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Топливно-энергетический комплекс
Биржи АТР торгуются разнонаправленно 31 марта на статистике из Японии
08:51 31.03.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются с разнонаправленной динамикой на данных из Японии об инфляции и уровне безработицы в этой стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.09 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,29% - до 3219,40 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,21%, до 1983,66 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,48% - до 24183,92 пункта, корейский KOSPI - на 0,03%, до 2163,44 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,28%, до 5879,90 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,08%, до 19078,89 пункта.
Потребительские цены в Японии в феврале в годовом исчислении выросли на 0,3%, в месячном - опустились на 0,1%. В январе показатель вырос на 0,4% и 0,1% соответственно. Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в феврале выросли на 0,2% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Показатель совпал с прогнозом опрошенных агентством Рейтер аналитиков. По сравнению с предыдущим месяцем они не изменились.
Кроме того, в феврале показатель безработицы с учетом сезонных колебаний снизился до 2,8% с отметки предыдущего месяца в 3%. Аналитики ожидали индикатора на январском уровне в 3%. Как пишет газета The Wall Street Journal, по мнению главного рыночного стратега J.P. Morgan Funds в Гонгонге Тая Хуэя (Tai Hui), инвесторы сохраняют склонность к риску. Это связано с превзошедшими ожидания статданными из ряда азиатских стран.
На биржи также повлияла положительная динамика американских индексов на торгах в четверг. Биржи США тогда выросли на фоне сильных данных ВВП США в четвертом квартале 2016 года. При этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ в 21-й раз с начала года достиг рекордного уровня.
Как сообщило Бюро экономического анализа министерства торговли США, реальный рост ВВП страны в четвертом квартале 2016 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 2,1% в годовом выражении. При этом аналитики ожидали роста лишь на 2%.
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